Jetzt ist der Knoten geplatzt und unsere Positionen stehen knietief im Gewinn. Wir haben es immer wieder gesagt, dieser Bullenmarkt wird in die Weltgeschichte eingehen. Was jetzt zu erwarten ist, lesen Sie hier!

Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Die Präsidentschaftswahl ist vorbei, Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte am Samstag, die jüngsten Entwicklungen rund um die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten seien eine Peinlichkeit für die amerikanischen demokratischen Werte.

"Schauen Sie, was mit diesen Wahlen geschieht. Das ist eine Schande, eine Verhöhnung dieser Demokratie“.

Kim Jon-un warnt vor der Gefahr bei Wahlen mit mehr als einem Kandidaten und Pfizer hat den lang ersehnten Impfstoff in die dritte Phase gebracht.

Die Raketen sind gezündet!

Seit Wochen haben wir es immer wieder und wieder geschrieben, stecken Sie jetzt nicht den Kopf in den Sand, die Märkte werden massiv steigen. Man hat gelacht und es angezweifelt, jetzt hält man die Schnauze und begreift mal wieder gar nichts.

Wie bereits mehrfach geschrieben, stehen die Aktien Märkte und die Indizes vor einer massiven Rally wie wir sie zuletzt 2016 – 2019 gesehen haben. Hierbei hat der S&P500 sogar sein Tief früher hinterlegt als angenommen und befindet sich momentan auf dem Weg in Richtung neuer Allzeithochs. Den weiteren Verlauf haben wir bereits in einer Kurznachricht aktualisiert, was den Raketenstart und die angepeilten Reiseziele noch einmal hervorhebt.

Zusammengefasst befindet sich der S&P500 übergeordnet auf Sicht der nächsten drei Jahre nach wie vor in einer deutlichen Aufwärtsbewegung und hat aller Wahrscheinlichkeit nach sein Tief bereits ausgebaut! Ich drücke mich mit aller Klarheit aus, die Aktienmärkte sind komplett und total von der Realwirtschaft getrennt. Sie können im Aktienmarkt entweder die nächsten Jahre maximal Vermögen aufbauen, oder auf den Untergang der Weltwirtschaft setzen. Wir haben setzen auf eine strategie welche die letzten 130 Jahre funktioniert hat. Märkte werden weiter steigen!

Wer hier nicht mit an Bord springt, verpasst den nächsten großen Bullenmarkt

