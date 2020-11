Arcure lanciert seine neue Lösung Blaxtair Connect

PARIS, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- Die mittelständische Firma Arcure, die auf angewandte künstliche Intelligenz im Bereich der Bildverarbeitung in der Industrie spezialisiert ist, erweitert ihre Produktpalette mit Blaxtair Connect, einem vernetzten Angebot zur Unfallverhütung.

Arcure bietet eine weltweit einzigartige Komplettlösung, um die Sicherheit der Fußgänger in der Umgebung von Industriefahrzeugen zu steuern und Kollisionen zu vermeiden. Blaxtair Connect überträgt die Daten der Blaxtair 3D-Kamera zur Analyse an die Cloud und hilft so täglich den Verantwortlichen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz dabei, die Sicherheit ihres Standorts zu erhöhen. Blaxtair Connect strebt das von den Unternehmen verfolgte Ziel „Keine Unfälle" an, indem es ihnen ermöglicht, proaktiv auf die Kollisionsrisiken Fahrzeuge/Fußgänger einzuwirken, um diese drastisch zu reduzieren.