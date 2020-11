EU fordert volle Transparenz bei Erforschung der Corona-Pandemie

GENF (dpa-AFX) - Volle Transparenz und Kooperation aller Länder sind nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Schlüssel, um die genaue Herkunft des Coronavirus zu erforschen. Das sagte der CDU-Politiker am Montag bei der Jahrestagung der Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, an der er als Vertreter der EU während der deutschen Ratspräsidentschaft teilnahm. Spahn begrüßte bei dem virtuell geführten Treffen zudem die neue Studie der WHO zur Erforschung der Pandemie. Nach langer Vorbereitung konnten die Wissenschaftler Ende Oktober ihre Arbeit aufnehmen. Spahn machte deutlich, dass in jeder Phase der Studie Transparenz und Kooperation nötig sei. Die EU fordert zudem strengere Regelungen, um Forschern im Auftrag der WHO Besichtigungen relevanter Orte zu ermöglichen.

Die ersten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 waren im Dezember in der zentralchinesischen Metropole Wuhan entdeckt worden. Weltweit wurden nach Daten der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen Ansteckungen verzeichnet. Die WHO ist nach eigenen Angaben in ständigem Austausch mit China über die Frage des Pandemie-Ursprungs. Eine große WHO-geführte Untersuchung im Land selbst gab es bisher aber nur einmal zu Beginn der Krise./al/saw/DP/he