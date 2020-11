Biontech – Impfstoff top! Zinsen, Aktien, Immobilien – was bedeutet dies?

Liebe Leser, welch ein traumhafter Tag am Markt. Wir haben an unsere Abonnenten in den letzten Wochen die Nachricht gegeben und die passenden Turbos – habt Geduld aber bitte kauft die Nachzügler. Der Tag wird kommen. Und dann heute in unseren Depots und bei unseren Abonnenten: Aroundtown, MunichRE, Fraport, Inditex, JP Morgan, CTS, TUI – 50% und mehr in kleinsten Hebeln und damit eine Explosion in unseren beiden Depots und in den Depots unserer Leser. Niemand durfte erwarten, dass man in Nachzügler bequem reinkommt, wenn es eine gute news von der Impfstoffseite gibt. VORHER positionieren, Antizyklisch sein, Hausaufgaben machen und dann – strahlen! Das trainieren wir mit unseren Lesern, jeden Tag, jede Woche. Und jetzt gibt es erneut fette Ernte. So macht Börse einfach nur Spaß! Wer dabei sein möchte – hier kommt Ihr zu uns. Auch testweise, sehr gerne. Und am Samstag im großen Trainingstag unter www.feingold-academy.com zu finden, erklären wir Euch, was die Wende am Zinsmarkt – kurzfristig – für Aktien, Immos und Gold bedeutet, was man wissen und tun muss.

Biontech – auch da plus 50%. Aber jetzt heißt es – wieder! intelligent handeln! NICHT diesem Markt hinterherspringen, sondern taktisch jetzt Sicherungen einziehen. Sich positionieren und wieder eine Überrendite rausholen. Wie – das erklären wir Euch ab Dienstag früh mit unseren Depots, mit neuen Trades. Auch Gold wird eine Rolle spielen, da werden wir schon heute aktiv. Dazu – Stimmung beachten. Plus – Bayer, SAP, Allianz – jetzt heißt es, Strategien haben für 2021. Nichts anderes.

Wie wir Euch versorgen? Wir sind sowohl für kurzfristige Trades als auch für langfristig orientierte Anleger Euer Tor zur Börse. Vorausschauend und ohne Hektik. Aber mit fundiertem Research und den richtigen Produkten (Call-Optionsscheine haben den jüngsten Move fast voll verpasst. Warum? Weil die Vola eingebrochen ist – VDAX-new und VIX seht Ihr selbst). 3 Videos für unsere Abonnenten gab es schon bis heute Mittag, etliche mails mit Research, Trading etc. Wir waren mega bullish vorletzte Woche um 11.500 und jetzt – 13.200. Wahnsinn. Unsere Nachzüglertrades explodieren. Hebel 2-3 bei Fraport, Eni, TUI, LH und CTS Event hatten wir unseren Lesern gegeben. Erwartung – plus 100% in einem Jahr. Das ist jetzt erreicht – in wenigen Tagen. Welch ein Squeeze am Markt. Gold dagegen unter Druck, Öl schießt hoch – doch bei Gold ist dies eine Chance!

Gleichzeitig – Biontech. Favorisiert bei uns für einen letzten Trade unter der 70. Jetzt – über 100. Geben! Nicht nehmen jetzt! Es kommen jetzt die neuen Chancen, spannende Aktien für die Zeit NACH Corona. Das wird der Markt jetzt einpreisen. Wir stellen diese Titel vor, so wie wir die Welle Wayfair, Hello Fresh oder Zalando gesurft sind. Jetzt heißt es – Zykliker. Schaut auf ENI, BNP, Fraport, CTS, Carnival – es geht jetzt erst so richtig los und manche Titel haben gar nicht alle auf dem Radar. Packen wir es an. Wer dabei sein möchte – hier kommt Ihr zu uns. Auch testweise, sehr gerne.