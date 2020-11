Verimatrix, (Paris: VMX) (Euronext Paris: VMX), ein global tätiger Anbieter von Sicherheitslösungen zur Unterstützung von Menschen in der modernen vernetzten Welt, präsentierte heute seine neue Markenkampagne, „Security Made for People“, zeitgleich mit einer komplett umgestalteten Website und unterstützenden Markenidentitätselementen.

Die Kampagne wurde entwickelt, um die menschliche Seite von Sicherheit authentisch zu erfassen, und bietet einen Einblick in die wahren Herausforderungen, die Kunden und Technologiepartner von Verimatrix bewältigen müssen, während sie hart daran arbeiten, ihre digitalen Inhalte und Anwendungen in einer zunehmend feindseligen Cyberwelt zu schützen. Die Kampagne „Security Made for People“ präsentiert Erfolgsgeschichten aus zahlreichen Branchen wie beispielsweise Medien und Entertainment, Finanzen und Live-Sport.