PARIS, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) wurde als Panelist und Experte zum Dialogue of Continents eingeladen, einem Forum des Hamburger Instituts für Internationale Wirtschaft und des Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC). Adkins Zheng, Vorsitzender und Chief Algorithm Officer der TCSA, präsentierte während der Eröffnungsdiskussion zum Thema „Embracing the Age of Imagination and Uncertainties: The Global Economic and Social Impact of COVID-19" am 5. November 2020.

Die Pandemie hat die Weltwirtschaft schwer getroffen und sowohl auf politische Institutionen als auch auf traditionelle Governance-Mechanismen erheblichen Druck ausgeübt. In seiner Rede sprach Zheng die dringende Notwendigkeit an, einen neuen Ausweg aus der gegenwärtigen schwierigen Lage zu finden, in der die Wirksamkeit der Geldpolitik nachlässt und die Zentralbanken bei ihren Entscheidungen im Dunkeln tappen. Die Einsichten und Lösungen von TCSA, die ermöglichen würden, alle Zentralbanken in das größte Datenkraftwerk ihres Landes zu verwandeln, und dadurch Transparenz zu gewährleisten und Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt einen detaillierten wissenschaftlich fundierten Überblick in Echtzeit zu bieten, fanden bei allen Beteiligten Anerkennung.