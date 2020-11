TUI, RYU Apparel, BioNTech: Durchbrüche und Einhörner!

Die Welt atmet durch, zumindest vorerst. Nachdem am Wochenende, wie von vielen erhofft, die Abwahl des US-Präsidenten Donald Trump besiegelt wurde, geht es jetzt auch in der Impfforschung infolge der Corona-Pandemie voran. Trotz steigender Fallzahlen, weniger Ressourcen bei den Intensivbetten sowie dem angedrohten verstärkten Lockdown möglicherweise über Weihnachten hinaus leuchtet ein Silberstreif am Horizont. Die Menschen sehnen sich nach Normalität und den schönen Sachen des Lebens.Lesen sie den Artikel hier weiter