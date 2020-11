Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Kabinett Biden Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.11.2020, 05:35 | 40 | 0 | 0 10.11.2020, 05:35 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Kabinett Biden: "Der Vorwurf wird kommen: In einem Kabinett sollten doch wohl die Fähigsten sitzen, die das Land zu bieten hat, "the Best and the Brightest", um einen Begriff aus der Ära Kennedy zu gebrauchen - und nicht diejenigen, die gerade die politisch gewünschte Hautfarbe und das passende Geschlecht haben. Ein Argument voller Gift, unterstellt es doch, jemand würde allein wegen seiner Hautfarbe, allein wegen seines Geschlechts auf einen Ministerposten berufen. Dabei wird Joe Biden zweifellos beides gelingen: fähige Männer und Frauen an Bord zu holen, die gleichzeitig die Diversität des Landes widerspiegeln."/ra/DP/he Diesen Artikel teilen

