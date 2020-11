KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Biontech:

"Plötzlich rückt wieder in den Blick, was ohne coronabedingte Vorsichtsmaßnahmen möglich war und wieder sein könnte: eine hocheffiziente globalisierte Wirtschaft, welche durch die Erfahrungen mit der Pandemie umso leistungsfähiger werden dürfte. Dass ein deutsches Unternehmen an der Spitze dieser Entwicklung steht, ist großartig für Deutschland als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Dass die Biontech-Gründer nach Deutschland ausgewanderte Türken sind, zeigt, wie wertvoll Weltoffenheit, gute Universitäten und ein forschungsfreundliches Klima sind."