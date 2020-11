Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Cannabis Aktien Die Bullen kommen in Form – Canopy, Aurora und Aphria! Es ist tatsächlich zu bemerken, dass die Bullen so langsam aus dem Mustopf kommen. Bei Canopy Growth ist meine Strategie bereits seit Monatsanfang investiert und wenn weitere Aktien so stark bleiben wie es derzeit aussieht, so werden zusätzliche Positionen zum Monatsende eröffnet.