TUI, Fraport, Lufthansa – langer Atem zahlt sich aus

Was für ein Handelstag am Montag. Durch die positiven Nachrichten setze eine Rotation an den Märkten ein. Anleger kauften zyklische Aktien und griffen bei Value zu. Profiteure waren Industrie, Banken, Versicherer und jene Branchen, die unter Corona besonders litten. Die Luftfahrt-Aktien stieg zweistellig. Bei den auch in der Corona-Krise stark gelaufenen Tech-Titeln stiegen die Aktionäre aus. Natürlich haben wir auch Aktien wie Zoom in unserem Börsendienst in den Depots, die Zykliker jedoch nicht völlig außer Acht gelassen. Das gilt auch für die Luftfahrtbranche. Unten findet ihr unsere Empfehlungen im Börsendienst aus dem August.