African Gold Group hilft bei der Offenhaltung kritischer Transportverbindungen in Mali Nachrichtenquelle: IRW Press | 10.11.2020, 06:17 | 66 | 0 | 0 10.11.2020, 06:17 | Toronto, Kanada - 10. November 2020 - African Gold Group, Inc. (TSX-V: AGG) ("AGG" oder das "Unternehmen") freut sich, Sie über sein Engagement für soziale Verantwortung in seinem Kobada Gold Projekt im Südwesten Malis auf dem Laufenden zu halten. Da Mali eine der längsten und stärksten Regenzeiten der letzten Jahrzehnte erlebt hat, hat sich das Team von AGG vor Ort daran beteiligt, lokale Akteure bei der Offenhaltung wichtiger Straßen und Infrastrukturen zu unterstützen. Die Straße Samaya nach Kobada ist eine wichtige Verkehrsverbindung vom Niger, die den Zugang zu Gütern, Dienstleistungen und medizinischen Einrichtungen für mehrere lokale Gemeinden ermöglicht. Durch die übermäßigen Regenfälle in dieser Saison ist die Straße stellenweise unpassierbar geworden. Mit Unterstützung von Etasi, dem Bohrunternehmer vor Ort, und dem AGG-Team, wurden jedoch erhebliche Anstrengungen unternommen, um diese wichtigen Logistikverbindungen offen zu halten. In den letzten Wochen wurde deutlich, dass sich eine große Brücke auf dieser Strecke in dem Maße verschlechterte, dass der Ortsvorsteher befürchtete, dass sie zusammenbrechen könnte. Herr Lanseni Diawara, Leiter der Stadt Samaya, bat AGG um Unterstützung, bevor die Strecke abgeschnitten und die Dörfer Kobada und Faraba völlig isoliert wurden. Mit Unterstützung unserer EPCM-Partner SENET aus Südafrika wurde ein Entwurf für die benötigte Stahlkonstruktion fertiggestellt. Die Arbeiten begannen an einer Umgehungsstraße, die es dem Verkehr ermöglicht, den Fluss kurzfristig zu durchqueren. Nach der Fertigstellung werden die Hauptarbeiten an der neuen Konstruktion über der alten Brücke beginnen. Die Stahlkonstruktion und andere Baustoffe wurden von AGG bezahlt, und SENET hat bei der Konstruktion mit ihrem Design mitgeholfen. Alle Arbeitskosten werden von der AGG gedeckt, aber der Ortsvorsteher, Herr Lanseni Diawara hat versprochen, dass die Dorfbewohner auch bei der Arbeit helfen werden, um die Arbeit schneller zu erledigen. Die Gesamtkosten für die geleisteten Arbeiten werden auf mehr als 25.000 US-Dollar geschätzt und stellen eine erhebliche Verpflichtung dar, sicherzustellen, dass die Dörfer weiterhin in Verbindung mit diesem wichtigen Verkehrsknoten stehen können. Seite 2 ► Seite 1 von 4 African Gold Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Zeitnaher Produzent 2021 Wertpapier

African Gold Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer