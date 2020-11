MOSKAU/PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Gratulationen aus Peking und Moskau für den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl lassen auf sich warten. Angesichts der gestörten Beziehungen der Führungen in China und Russland zum Weißen Haus gab es dafür auch reichlich Gründe. Es war nicht untypisch für Peking, dass die erste offizielle Reaktion zurückhaltend ausfiel: "Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Biden den Wahlsieg erklärt hat", sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin vor der Presse - sichtlich bemüht, sich aus den Kontroversen in den USA um China rauszuhalten und keine Angriffsfläche zu bieten.

China setzt auf eine Abkehr Bidens von Trumps einseitiger "Amerika Zuerst"-Politik. "Weil er Multilateralismus unterstützt, sind einige Dinge leichter zu verhandeln", sagte Forscher He Weiwen von der Volksuniversität der Deutschen Presse-Agentur. "Er befürwortet Dialog mit China."

Verwiesen wird auf die erwartete Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen und in die Weltgesundheitsorganisationen (WHO). So sind Kooperationen im Kampf gegen den Klimawandel, gegen die Pandemie oder bei Impfstoffen wieder denkbar. Auch im Handelskrieg wird mit neuen Verhandlungen gerechnet - und nicht mehr mit einer ganz so harten technologischen "Entkoppelung", wie sie Trump anstrebte.

Auch wenn ein Stilwandel erwartet wird, rechnet niemand mit einer grundlegenden Wende. Biden betrachtet China als starken Wettbewerber, hat Staats- und Parteichef Xi Jinping im Wahlkampf als "Ganoven" bezeichnet. Auch befürchtet China, dass sich Biden mit Europa und asiatischen Ländern gegen China verbünden und den Druck verstärken könnte - vor allem was Kritik an Hongkong, Taiwan, dem Umgang mit der Minderheit der Uiguren und die Menschenrechte angeht.

"Es wird China in eine beispiellose Isolation stürzen", glaubt der frühere Politikprofessor der Tsinghua-Universität, Wu Qiang. Auch die von Biden verfolgte "Diplomatie der Werte" könne den Rahmen für eine langfristige Konfrontation mit China bilden. Wenn die USA ihre Supermachtrolle in der Welt wieder herstellen könnten, wäre es im Rennen um die globale Führung "ziemlich unvorteilhaft" für China.