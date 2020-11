---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



HAMBORNER REIT AG blickt auf erfolgreiche neun Monate zurück und bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020



- Positive Entwicklung des operativen Geschäfts - Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 3,9 % und Funds from Operations (FFO) um 2,5 %

- Fortgesetzte Stabilisierung der Mieteingangsquoten auf Vorkrisenniveau

- Gesamtjahresprognose für 2020 geht weiterhin von steigenden Miet- und Pachterlösen und FFO nahezu auf hohem Vorjahresniveau aus

- Virtuelle Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie



- Hohe Akzeptanz in Bezug auf erstmaliges Angebot einer Aktiendividende - Annahmequote bei 25,7 %



GESCHÄFTSENTWICKUNG IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 2020



Duisburg, 10. November 2020 - Die HAMBORNER REIT AG hat die positive Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres fortgesetzt und das dritte Quartal 2020 mit einem erneuten Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen. Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 66,2 Mio. Euro und lagen damit um 3,9 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Funds from Operations (FFO) sind um 2,5 % auf 42,3 Mio. Euro gestiegen. Der FFO je Aktie erhöhte sich entsprechend auf 0,53 Euro. Die Leerstandsquote lag im Zeitraum Januar bis September 2020 mit 1,7 % weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau. Die Finanzsituation der Gesellschaft ist nach wie vor komfortabel. So betrug die REIT-Eigenkapitalquote zum 30. September 2020 55,8 % und der Loan to Value (LTV) 42,5 %. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 1.626,0 Mio. Euro. Der NAV je Aktie erhöhte sich um 1,2 % auf 11,45 Euro (30. Juni 2020: 11,27 Euro).