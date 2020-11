---------------------------------------------------------------------------

TeamViewer AG im dritten Quartal mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität - Prognose angehoben



- Fakturierte Umsätze (Billings) wachsen in Q3 2020 um 29% (34% währungsbereinigt) auf 106,4 Mio. EUR und in 9M 2020 um 48% (50% währungsbereinigt) auf 332,1 Mio. EUR



- Adjusted EBITDA steigt in Q3 um 26% (34% währungsbereinigt) auf 58,2 Mio. EUR und in 9M um 58% (61% währungsbereinigt) auf 189,3 Mio. EUR

- Q3-Ergebinsse repräsentieren normalisiertes Marktumfeld ohne COVID-19-Zusatznachfrage



- Abonnentenzahl erhöht sich auf 567.000 (Stand 30. September 2020)

- Mehr als 2,5 Mrd. Installationen der TeamViewer-Software bis heute

- Integration von Ubimax schreitet gut voran



- Billings-Prognose für 2020 auf 450 bis 455 Mio. EUR angehoben, ohne Berücksichtigung des Beitrags von Ubimax



Göppingen, 10. November 2020: TeamViewer hat im dritten Quartal 2020 wieder ein starkes Wachstum und eine hohe Profitabilität erzielt. Dies beruht auf der führenden Position des Unternehmens in attraktiven Märkten sowie auf dem breiten Lösungsportfolio von TeamViewer. Die Billings stiegen im Q3 im Vorjahresvergleich um 29% und bei konstanten Wechselkursen (währungsbereinigt) um 34% auf 106,4 Mio. EUR. Damit beliefen sich die Billings für die ersten neun Monate des Jahres 2020 auf 332,1 Mio. EUR, was einem Anstieg um 48% (50% währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.



Das Adjusted EBITDA im dritten Quartal erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreswert um 26% (34% währungsbereinigt) auf 58,2 Mio. EUR, womit sich die Adjusted EBITDA-Marge auf 55% belief (Q32019: 56%). Das 9M Adjusted EBITDA stieg im Vorjahresvergleich um 58% (61% währungsbereinigt) auf 189,3 Mio. EUR. Die Adjusted EBITDA-Marge kletterte im selben Zeitraum um 4 Prozentpunkte auf 57%.



Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: "In unserem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen haben wir unsere strategischen Wachstumsziele mehr als erreicht. Bis heute wurde unsere Software auf mehr als 2,5 Mrd. Geräten rund um den Globus installiert, was unsere führende Position im Bereich Konnektivität deutlich macht. Durch die erfolgreiche Übernahme von Ubimax haben wir unser Know-how und unser Portfolio an Lösungen deutlich vergrößert. Unser gemeinsames Angebot bietet eine starke Plattform für zukünftiges Wachstum. Dabei sehen wir dank der Entwicklung in den Bereichen Internet of Things und Augmented Reality insbesondere im Industriesektor großes Potenzial."



Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer, erklärt: "Unsere substanziellen Investitionen der letzten Jahre sind ein entscheidender Faktor für unseren Erfolg. Mit unserer Performance im dritten Quartal sind wir sehr zufrieden. Unser Ergebnis ist ein klarer Beleg für unsere langfristigen Wachstumschancen in einem normalisierten Marktumfeld. Es unterstreicht unser branchenführendes Finanzprofil, das sich durch eine Kombination aus starkem Billings-Wachstum und hoher Profitabilität auszeichnet. Darüber hinaus konnten wir unsere Prognose für die Billings im Gesamtjahr 2020 anheben. Dies beruht auch auf einem vielversprechenden Start in das vierte Quartal, zu dem unser Enterprise-Segment wesentlich beigetragen hat. Insgesamt blicken wir sehr zuversichtlich in das kommende Jahr."

Aktuelle Geschäftsentwicklung



Im Juli 2020 hat TeamViewer die Übernahme von Ubimax angekündigt. Gemeinsam entsteht der globale Marktführer für Industrie 4.0-Lösungen. Die Transaktion wurde im August 2020 abgeschlossen. Die Integration der Ubimax-Produkte in das Portfolio von TeamViewer schreitet gut voran, wobei sich bereits erste Möglichkeiten für Cross-Selling ergeben. Mit Ubimax vergrößert sich TeamViewers Zielmarkt (TAM) um 10 Mrd. EUR auf 40 Mrd. EUR im Jahr 2023. Das kombinierte Geschäft beider Unternehmen beschleunigt zudem die jährliche Wachstumsrate des Zielmarktes von 24% auf 27%, was auf das starke Wachstum des Augmented-Reality-Marktes zurückzuführen ist.



Mit der neuen Integration von TeamViewer in Microsoft Teams können Nutzer TeamViewer Fernzugriff- und Augmented-Reality-Support-Verbindungen aus Microsoft Teams heraus starten. Damit erweitert TeamViewer die Anwendungsfälle seines Produktportfolios und steigert zudem seine Markenbekanntheit unter den täglich mehr als 115 Mio. Nutzern von Microsoft Teams.



Die zunehmende Größe von TeamViewers Enterprise-Angebot, das die Tensor-, Frontline- sowie IoT-Lösungen umfasst, spiegelt sich in einem kombinierten Go-to-Market-Ansatz für diese Produkte wider. Als Ergebnis der Wachstumsinitiativen stieg die Kundenbasis im Enterprise-Segment in den vergangenen zwölf Monaten um 181% auf 1.658 Abonnenten (30. September 2019: 590). Insgesamt stieg die Abonnentenzahl auf 567.000 zahlende Kunden (30. September 2019: 432.000), während die Net Retention Rate von 104% die Vorhersehbarkeit der jährlich wiederkehrenden Billings durch Bestandsabonnenten weiter verbessert.



In den ersten neun Monaten tätigte TeamViewer weiterhin hohe Investitionen in allen Bereichen, mit Fokus auf die Bereiche Vertrieb sowie Forschung & Entwicklung. Das Unternehmen steigerte seit Anfang des Jahres seine Mitarbeiterzahl um ca. 370 (vollzeitäquivalent), darunter mehr als 120 Software-Entwickler und ca. 150 Vertriebsmitarbeiter über alle Kanäle hinweg. Trotz dieser hohen Investitionen gelang es TeamViewer, seine Adjusted EBITDA-Marge für die ersten neun Monate weiter zu steigern.

Darüber hinaus unterzeichnete TeamViewer die UN Global Compact Initiative und erhielt von verschiedenen unabhängigen Rating-Agenturen positive ESG-Bewertungen. Darunter das «AA» ESG-Rating der Agentur MSCI, das TeamViewer als führend im Bereich ESG im Sektor Software- & IT-Services auszeichnet.



Kennzahlen



in Mio. Q3 Q3 ( 9M 9M ( EUR 2020 2019 Ände- währungs- 2020 2019 Än- währungs- rung -berei- de- -berei- ggü. nigt run- nigt Vor- g jahr ggü- . Vor- jah- r Bil- 106,4 82,7 29% 34% 332,1 224,3 48% 50% lings

EMEA 48,0 36,1 33% 34% 172,9 116,0 49% 50% AMERICA- 42,3 35,9 18% 27% 113,3 77,0 47% 50% S

APAC 16,1 10,7 51% 56% 46,0 31,3 47% 49%

Adj. 58,2 46,0 26% 34% 189,3 119,6 58% 61% EBITDA

Margin 55% 56% (1pp) 57% 53% 4pp (%)



Abonnen- 567 432 31%

ten (in

Tausend-

)1)

Net 104% 103% 1pp

Retenti-

on

Rate1)

Mitarbe- 772 1.213 57%

iter2)

1) Letzte zwölf Monate, 30. September

2) Vollzeitäquivalente, 30. September



in Mio. EUR Q3 Q3 Änderung 9M 9M Änderung 2020 2019 ggü. Vorjahr 2020 2019 ggü. Vorjahr Umsatzerlöse 117,2 102,0 15% 334.6 283,3 18% (IFRS)

EMEA 63,7 57,2 11% 183,2 160,3 14% AMERICAS 38,0 32,3 18% 108,5 88,5 23% APAC 15,5 12,6 23% 43,0 34,5 25%

Operatives 43,8 18,1 142% 125,7 108,3 16% Ergebnis

(EBIT)

Margin (%) 37% 18% 20pp 38% 38% (1pp)

Levered Free 29,9 29,1 3% 109,4 45,2 142% Cash Flow

Finanzergebnisse



Alle Regionen haben zum starken Wachstum der Billings im Unternehmen beigetragen. Die Billings in der Region APAC stiegen im Q3 währungsbereinigt um 56% gegenüber dem Vorjahreswert am stärksten und beliefen sich auf 16,1 Mio. EUR. Dies war auf die sehr starke Performance in Japan und China zurückzuführen. EMEA blieb im Q3 mit Billings in Höhe von 48,0 Mio. EUR die umsatzstärkste der drei Regionen, was einem Plus von währungsbereinigt 34% im Vorjahresvergleich entspricht. Die starke Performance war dabei über die gesamte Region mit Schlüsselmärkten wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich sehr ausgewogen. In der Region Americas stiegen die Billings dank der besonders dynamischen Entwicklung des Enterprise-Segments im Q3 auf 42,3 Mio. EUR. Bereinigt um Effekte aus Währungskursschwankungen, die auf die Abwertung des US-Dollars und anderer Währungen in der Region zurückzuführen sind, erhöhten sich die Billings damit um 27% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsatzerlöse (nach IFRS) überstiegen die Billings sowohl im dritten Quartal (117,2 Mio. EUR) als auch in den ersten neun Monaten des Jahres (334,6 Mio. EUR). Zurückzuführen war dies auf die Berücksichtigung von abgegrenzten Umsatzerlösen aus früheren Lizenzverkäufen, die in den ersten neun Monaten aufgelöst wurden sowie auf abgegrenzte Umsatzerlöse aus dem Abonnementgeschäft, die im dritten Quartal angerechnet wurden.

Die hohe Profitabilität von TeamViewer schlägt sich nach wie vor in einer sehr hohen Cash-Generierung nieder. Der Netto-Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreswert um 92% auf 160,4 Mio. EUR, während sich der Levered Free Cashflow um 142% auf 109,4 Mio. EUR erhöhte. Trotz der Übernahme von Ubimax blieb die Nettoverschuldung auf niedrigem Niveau. Sie belief sich auf das 2,0-fache des Adjusted EBITDA (30. Juni 2020: 1,9x).



Gesamtjahresprognose für Billings erhöht



Angesichts der Performance in den ersten neun Monaten und der starken Geschäftsentwicklung zu Beginn des vierten Quartals, die insbesondere auch das Enterprise-Segment umfasst, hat TeamViewer seine Gesamtjahresprognose für die Billings auf 450 bis 455 Mio. EUR angehoben. Zuvor hatte diese bei rund 450 Mio. EUR gelegen. Der Beitrag des Ubimax-Geschäfts ist darin nicht inbegriffen. Die angehobene Prognose lässt sich auf ein Wachstum der Billings in Höhe von 38,5 bis 40,0% (40,5-42,0% währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahr beziffern. TeamViewer erwartet darüber hinaus Umsatzerlöse von mindestens 450 Mio. EUR, eine Adjusted EBITDA-Marge von rund 56% und Investitionsausgaben von 25 bis 30 Mio. EUR. Im Jahr 2021 und darüber hinaus profitiert TeamViewer weiterhin von globalen Megatrends rund um die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.



Telefonkonferenz und Webcast-Details:



Oliver Steil (CEO) und Stefan Gaiser (CFO) veranstalten am 10. November 2020 um 14.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, um die Ergebnisse zu besprechen. Der Audio-Webcast kann über

https://webcasts.eqs.com/teamviewer20201110 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung ist nach der Präsentation auf der Investor-Relations-Website unter

https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/German/1/investor-relations.html verfügbar. Die begleitende Präsentation kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.



###



Über TeamViewer



Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 500.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von rund 325 Mio. EUR. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Kontakt



Pressekontakt TeamViewer Investor Relations TeamViewer Martina Dier Director, Carsten Keller Leiter Investor Communications Tel.: +49 Relations and Capital Markets Tel.: (0)7161 97200 10 E-Mail: +49 (0)151 1941 7780 E-Mail: [1]press@teamviewer.com 1. [1]ir@teamviewer.com 1. mailto:press@teamviewer.com mailto:ir@teamviewer.com Göppingen, 10 November 2020



Finanzkalender



Finanzupdate Q4 / Gesamtjahr 2020 11. Januar 2021 Vorläufiges Ergebnis Q4 / Gesamtjahr 2020 16. Februar 2021 WICHTIGER HINWEIS



Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau.



Alternative Leistungskennzahlen

Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden. TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden und das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit.



TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert: "Billings" stellen den Wert der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden, und berechnen sich aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse.

"Adjusted EBITDA" ist definiert als EBITDA bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle. Zu bereinigende Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die nicht im direkten Zusammenhang mit der operativen Performance des Geschäfts stehen.

"Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.



Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter: Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu Informationszwecken dar, und da sie vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.



TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:



Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als jährlich wiederkehrende Billings existierender Abonnementkunden in der Betrachtungsperiode abzüglich des Brutto-Wertverlustes durch Kundenabwanderung, zuzüglich der Billings aus Up- und

Cross-Selling-Aktivitäten, inklusive der Effekte aus

Währungskursveränderungen und auslaufender Preisnachlässe, in Prozent der jährlich wiederkehrenden Billings der Vorperiode.



"Cash Conversion" bzw. "Cash Conversion Rate" setzt den Free Cashflow (vor Steuern) ins Verhältnis zum Adjusted EBITDA.



"Free Cashflow (vor Steuern)" ist definiert als Adjusted EBITDA abzüglich von Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte und abzüglich der Veränderung des Sonstigen Net Working Capital.

Das "Sonstige Net Working Capital (Nettoumlaufvermögen)" beinhaltet die folgenden Bilanzpositionen aus dem operativen Geschäft: Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstige Forderungen, Vermögenwerte, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen (exkl. der abgegrenzten Umsatzerlöse).



Der "Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins Verhältnis zum Adjusted EBITDA.

Die Verwendung von Daten von MSCI ESG RESEARCH LLC oder seiner verbundenen Unternehmen ("MSCI") durch die TeamViewer AG und die Verwendung von MSCI-Logos, -Handelsnamen, Warenzeichen oder -Index-Namen stellen kein/e Sponsoring, Billigung, Empfehlung oder Förderung der TeamViewer AG durch MSCI dar. MSCI-Dienste und Daten sind Eigentum von MSCI oder seinen Informationsanbietern und werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. MSCI-Namen und -Logos sind Marken oder Warenzeichen von MSCI.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung



in TEUR Q3 2020 Q3 2019 % Umsatzerlöse 117.197 102.021 15% Umsatzkosten (16.352) (12.646) 29% Bruttoergebnis vom Umsatz 100.845 89.374 13% Sonstige Erträge 1.504 7.843 -81- % Forschungsund nicht aktivierte (12.067) (10.289) 17% Entwicklungskosten

Vertriebskosten (19.145) (14.148) 35% Marketingkosten (9.484) (6.186) 53% Verwaltungskosten (15.735) (43.515) -64- % Sonstige Aufwendungen 62 (431) -11- 4% Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen (2.228) (4.572) -51- % Operativer Gewinn 43.752 18.078 142- % Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus der 12.372 3.336 271- Währungsumrechnung % Realisierte Gewinne/(Verluste) aus der 382 (21.344) -10- Währungsumrechnung 2% Finanzerträge 2.752 16.543 -83- % Finanzaufwendungen (4.820) (37.295) -87- % Gewinn vor Ertragsteuern 54.437 (20.682) -36- 3% Ertragsteuern (22.812) 34.294 -16- 7% Konzernergebnis 31.625 13.613 132- % Gesamtergebnis

Posten, die künftig in die Gewinnund (634) 530 -22- Verlustrechnung umgegliedert werden können 0% Sicherungsrücklage, brutto (14) 6 -31- 9% Währungsdifferenz aus der Umrechnung der (620) 524 -21- Abschlüsse ausländischer Geschäftsbetriebe 8% Total comprehensive income for the period 30.991 14.143 119- % Konzernbilanz



in TEUR 30. September 31. Dezember 2020 2019 Langfristige Vermögenswerte

Geschäftsund Firmenwert 647.117 590.445 Immaterielle Vermögenswerte 261.889 235.831 Sachanlagen 36.353 26.480 Finanzielle Vermögenswerte 5.258 4.424 Andere Vermögenswerte 864 1.740 Aktive latente Steuern 0 6.266 Summe langfristige Vermögenswerte 951.481 865.187 Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 539 0 Forderungen aus Lieferungen und 16.068 11.756 Leistungen

Andere Vermögenswerte 10.245 5.856 Steuerforderungen 0 4.972 Finanzielle Vermögenswerte 1.950 0 Zahlungsmittel und 52.969 71.153 Zahlungsmitteläquivalente

Summe kurzfristige Vermögenswerte 81.772 93.737 Summe Aktiva 1.033.253 958.924 Konzernbilanz (Fortsetzung)



in TEUR 30. 31. September Dezember 2020 2019 Eigenkapital:

Gezeichnetes Kapital 200.000 200.000 Kapitalrücklage 353.854 320.661 (Verlustvortrag)/Gewinnrücklagen (355.793) (429.881) Sicherungsrücklage (76) 0 Unterschiedsbetrag aus der 428 1.081 Währungsumrechnung

Davon den Eigentümern der 198.413 91.861 Muttergesellschaft zuzurechnen

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen 289 235 Finanzielle Verbindlichkeiten 472.732 582.538 Abgegrenzte Umsatzerlöse 568 2.572 Abgegrenzte und sonstige 975 0 Verbindlichkeiten

Passive latente Steuern 21.449 308 Summe langfristige Verbindlichkeiten 496.014 585.652 Kurzfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen 2.118 3.284 Finanzielle Verbindlichkeiten 82.606 34.260 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 8.312 9.069 Leistungen

Abgegrenzte Umsatzerlöse 207.255 210.250 Abgegrenzte und sonstige 35.158 17.793 Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 62 6.642 Steuerverbindlichkeiten 3.315 114 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 338.826 281.411 Summe Verbindlichkeiten 834.840 867.063 Summe Passiva 1.033.253 958.924 Konzern-Kapitalflussrechnung



in TEUR 9M 2020 9M 2019 Cashflow aus der operativen

Geschäftstätigkeit

Gewinn vor Ertragsteuern 124.130 49.070 Abschreibungen auf langfristige 29.641 27.096 Vermögenswerte

(Gewinne)/Verluste aus dem Verkauf von 7 (18) Sachanlagen

Zunahme/(Abnahme) der Rückstellungen (137) 669 Verluste/(Gewinne) aus der (17.342) 20.320 Währungsumrechnung, die nicht der operativen

Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind

Kosten durch anteilsbasierte Vergütung 33.193 27.088 Netto-Finanzergebnis 15.424 37.825 Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse (5.116) (61.250) Veränderungen des sonstigen 5.170 (1.850) Nettoumlaufvermögens

Ertragssteuerzahlungen (24.707) (15.245) Erhaltene/(begebene) Zinszahlungen aus 94 (18) Nicht-Finanzierungstätigkeiten

Cashflow aus der operativen 160.357 83.688 Geschäftstätigkeit

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Investitionen in Sachanlagen und (22.781) (8.144) immaterielle Vermögenswerte

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen 23 18 und immateriellen Vermögenswerten

Erwerb langfristiger finanzieller (51) 0 Vermögenswerte

Erhaltene Zinszahlungen 0 382 Unternehmenserwerb (84.053) 0 Cashflow aus der Investitionstätigkeit (106.862) (7.744) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Rückzahlungen von Fremdmitteln (38.987) (179.113) Erlöse aus Bankkrediten 0 74.017 Tilgungszahlungen für (3.358) (3.839) Leasingverbindlichkeiten

Für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (24.837) (26.505) bezahlte Zinsen

Erlöse/(Zahlungen) aus der Abwicklung von 0 (98) derivativen Finanzinstrumenten

Eigenkapitalveränderungen 0 25 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (67.182) (135.512) Nettoveränderung der Zahlungsmittel und (13.687) (59.568) Zahlungsmitteläquivalente

Wechselkursbedingte Veränderung (4.614) 1.646 Veränderung aus Risikovorsorge 117 914 Interne Verschmelzungen und Übertragungen 0 3.768 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 71.153 79.939 zum Periodenanfang

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 52.969 26.698 zum Periodenende



---------------------------------------------------------------------------

10.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TeamViewer AG

Bahnhofsplatz 2

73033 Göppingen

Deutschland

Telefon: +49 7161 97200 81

Fax: +49 7161 60692 335

E-Mail: ir@teamviewer.com

Internet: www.teamviewer.com

ISIN: DE000A2YN900

WKN: A2YN90

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1146796



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1146796 10.11.2020



°