10.11.2020 / 07:00



---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Vollständige Übernahme von InterGrupo durch SoftwareONE um Kompetenzausbau in der Anwendungsmodernisierung zu beschleunigen und die digitale Transformation zu ermöglichen



Stans, Schweiz, 10. November 2020 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, die restlichen 60% von InterGrupo zu übernehmen, nachdem die Gruppe bereits im Jahr 2019 eine erste Investition getätigt hatte. InterGrupo, ein Spezialist für Anwendungsmodernisierung und Cloud-Technologielösungen, wird die Fähigkeit von SoftwareONE, die digitale, kommerzielle und technologische Transformation ihrer Kunden zu unterstützen, weiter stärken und damit die Kompetenzen im Bereich Solutions & Services und dessen Geschäftsvolumen weiter ausbauen.



Die vollständige Übernahme von InterGrupo unterstreicht dessen strategische Bedeutung für SoftwareONE und ermöglicht es dem Unternehmen, die Expertise und die "Cloud Software Factory" von InterGrupo umfassend bei der Anwendungsmodernisierung und -entwicklung zu nutzen - eine Schlüsselpriorität für das Lösungs- und Serviceangebot von SoftwareONE.

Dieter Schlosser, CEO bei SoftwareONE sagte: "Die Übernahme verdeutlicht die strategische Bedeutung einer globalen Praxis in der Anwendungsmodernisierung mit Hyperscalern wie AWS, Google und Microsoft. Dies hilft unseren 65.000 Kunden in ihrer Transformation zur Cloud, nicht nur im Hinblick auf ihre Infrastruktur, sondern auch hinsichtlich ihrer bestehenden Anwendungen. Die Technologie-, Agilitäts- und Effizienzgewinne der Cloud können nur realisiert werden, wenn die Anwendungen neugestaltet werden. DevOps in der Cloud hat für alle Hyperscaler Priorität, besonders für AWS. Sie haben das Ziel, mithilfe von Partnern wie SoftwareONE in den kommenden Jahren Millionen von Anwendungen auf ihre Plattformen zu transformieren."