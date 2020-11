10.11.2020 / 07:25

Mutares: 11 Transaktionen in den ersten neun Monaten 2020 beschleunigen Wachstumskurs, starke Erholung im dritten Quartal, Prognose für 2020 bestätigt



- Sechs abgeschlossene sowie zwei unterschriebene Akquisitionen und drei Exits in den ersten neun Monaten 2020



- Konzernumsatz wächst dank beschleunigter M&A-Aktivitäten um 47 % auf EUR 1.073,3 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 728,1 Mio.)



- Beratungsumsatz auf Allzeithoch bei EUR 23,0 Mio. in den ersten drei Quartalen 2020



- Konzern-EBITDA steigt begünstigt von der hohen Transaktionsaktivität von EUR 73,3 Mio. um 84 % auf EUR 134,7 Mio.



- Adjusted EBITDA auf Konzernebene bei EUR -16,6 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 5,8 Mio.)



- Liquide Mittel steigen auf EUR 157,3 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 79,7 Mio.) und bieten Spielraum für weitere wertsteigernde Investments

München, 10. November 2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) blickt auf drei transaktionsreiche Quartale im Geschäftsjahr 2020 zurück: Dank einer beschleunigten Transaktionsaktivität mit insgesamt acht Transaktionen auf der Kauf- und drei auf der Verkaufsseite ist es der Mutares Gruppe gelungen, die Umsatzerlöse in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020 um 47 % auf EUR 1.073,3 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 728,1 Mio.) zu steigern. Das Konzern-EBITDA spiegelt mit einem Wachstum um 84 % auf EUR 134,7 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 73,3 Mio.) die rege Transaktionsaktivität wider. Die abgeschlossenen Akquisitionen schlagen insgesamt mit einem Gewinn aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") in Höhe von EUR 168,2 Mio. zu Buche. Das um Einmaleffekte bereinigte Adjusted EBITDA1)

beläuft sich auf EUR -16,6 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 5,8 Mio.). Die rückläufige Entwicklung ist insbesondere auf negative Ergebnisbeiträge der neu erworbenen Gesellschaften sowie negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Im dritten Quartal verzeichnete Mutares jedoch eine starke Erholung von den COVID-19-Auswirkungen aus dem Frühjahr und konnte so bereits im dritten Quartal ein ausgeglichenes Adjusted EBITDA erzielen. Analog zum rasanten Wachstum sind die Beratungsumsätze der Mutares SE & Co. KGaA in den ersten drei Quartalen von EUR 13,3 Mio. in 2019 auf EUR 23,0 Mio. in 2020 gestiegen.