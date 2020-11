---------------------------------------------------------------------------

ElringKlinger mit starkem Cashflow im dritten Quartal 2020

* Operativer Free Cashflow von 78,6 Mio. EUR im dritten Quartal - und 102,3 Mio. EUR nach neun Monaten - bedeutet weitere Reduzierung der Nettoverschuldung



* Umsatz im dritten Quartal mit 381 Mio. EUR auch aufgrund von Währungseffekten um 11,7 % unter Vorjahresniveau, nach neun Monaten mit 1.030 Mio. EUR um 21,2 %



* EBIT-Marge mit 5,0 % im dritten Quartal über Niveau des Vorjahresquartals, nach neun Monaten mit 0,2 % deutlich unter Vorjahresniveau



* Ausblick (vor Sondereffekten) in schwierigem Marktumfeld bestätigt

Dettingen/Erms (Deutschland), 10. November 2020 +++ Die allgemeine Erholung an den Automobilmärkten im dritten Quartal schlägt sich auch in den Quartalszahlen der ElringKlinger AG nieder: Auch wenn der Umsatz mit 381,2 Mio. EUR noch um 11,7 % hinter dem Niveau des Vorjahres zurückbleibt, konnte der Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal wieder deutlich um 129 Mio. EUR gesteigert werden. Im dritten Quartal spielten Währungseffekte eine spürbare Rolle: Bereinigt man den Umsatz um Effekte aus der Wechselkursentwicklung und M&A-Aktivitäten, ist er gegenüber dem Vorjahresquartal um 32,4 Mio. EUR oder 7,5 % zurückgegangen. Damit lag die Umsatzveränderung auf dem Niveau des europäischen Marktes. Weltweit lag der Rückgang der Automobilproduktion aufgrund der starken Entwicklung in China bei 3,5 %.



Auftragslage wieder erholt

Auch die Auftragslage von ElringKlinger besserte sich deutlich: War der Auftragseingang im zweiten Quartal 2020 noch stark eingebrochen, übertraf er von Juli bis September 2020 mit 458,7 Mio. EUR währungsbereinigt sogar das Niveau des Vorjahresquartals von 437,6 Mio. EUR. Das bedeutet einen Zuwachs von 4,8 %. Ohne die vergleichsweise starken Währungseffekte ist ein Rückgang von 3,2 % auf 423,6 Mio. EUR zu verbuchen. Der Auftragsbestand erreichte zum 30.09.2020 mit 1.020,7 Mio. EUR unter Annahme konstanter Wechselkurse fast schon wieder sein Niveau des Vorjahres von 1.068,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Währungsentwicklungen summiert sich der Auftragsbestand auf 971,8 Mio. EUR, was einem Rückgang von 9,1 % entspricht.