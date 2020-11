Teamviewer wächst langsamer als in Pandemie - Hebt Rechnungsprognose leicht an

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer ist im dritten Quartal deutlich langsamer gewachsen als zu Hochzeiten der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr. Der Vorstand schätzt die Aussichten aber weiter stabil ein und hebt seine Jahresprognose für die in Rechnung gestellten Umsätze leicht an. Im dritten Quartal legten diese sogenannten Billings um 29 Prozent auf 106,4 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Nun geht Teamviewer-Chef Oliver Steil im Gesamtjahr von 450 bis 455 Millionen Euro an Rechnungsvolumen aus, bisher standen rund 450 Millionen im Plan. Beim Umsatz und bei der Profitabilität behielt Teamviewer den Ausblick bei.

In den ersten beiden Quartalen war Teamviewer deutlich schneller gewachsen, weil die Nachfrage nach Home-Office-Lösungen in der Pandemie stark gestiegen war. Das Unternehmen bietet unter anderem Software für Fernwartung und Videokonferenzen an. Der tatsächliche gebuchte Umsatz stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 117,2 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 26 Prozent auf 58,2 Millionen Euro. Mit diesen Werten schnitt Teamviewer etwas besser ab als von Analysten erwartet./men/fba