Pierre Fabre initiiert eine „First in Human"-Studie für einen innovativen monoklonalen Antikörper (W0180), der auf den VISTA-Checkpoint bei Patienten mit soliden Tumoren abzielt

TOULOUSE, Frankreich, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre gab heute den Beginn einer internationalen klinischen Studie der Phase I bei Patienten mit rezidivierten oder refraktären soliden Tumoren für sein Prüfpräparat W0180 bekannt, einen innovativen monoklonalen Antikörper, der auf VISTA abzielt und von den F&E-Teams von Pierre Fabre Medical Care entwickelt wurde. Die Studie begann an der Universitätsklinik von Navarra, Spanien, unter der Leitung von Pr. Ignacio Melero, Immunologe und leitender Ermittler am Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

Diese klinische Forschungsarbeit wird von Hauptprüfer Pr. Aurelien Marabelle vom Krebsinstitut Gustave Roussy (Villejuif, Frankreich) geleitet. Pr. Marabelle ist die klinische Direktorin des Krebs-Immuntherapieprogramms von Gustave Roussy und leitende medizinische Onkologin in der Abteilung für Arzneimittelentwicklung (DITEP). An der Studie werden weitere Standorte in Frankreich und Spanien beteiligt sein, darunter das Universitätsklinikum Toulouse (IUCT) auf dem Campus Toulouse-Oncopole.

Aurelien Marabelle erklärte: „VISTA ist ein neues Immun-Checkpoint-Molekül, das in der Mikroumgebung des Tumors hoch exprimiert wird. In der medizinisch-wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es große Erwartungen an dieses neue Target und seine Biologie. Wir freuen uns, mit dieser klinischen Studie und ihrem umfassenden Plan für translationale Medizin dazu beizutragen, das Wissen über VISTA zum Wohle der Krebspatienten zu verbessern."

Jean-Luc Lowinski, CEO von Pierre Fabre Medical Care, fügte hinzu: „Bei Pierre Fabre steht die Innovation in der Onkologie an der Spitze unserer strategischen Prioritäten, und wir alle sind sehr daran interessiert, dieses neue Molekül in die klinische Bewertung zu bringen. Die Immuntherapie ist für Krebspatienten in vielen Indikationen bereits eine Revolution, aber der medizinische Bedarf ist immer noch unglaublich groß. Unsere F&E-Teams in der Onkologie setzen sich voll und ganz dafür ein, innovative Therapien für Patienten zu identifizieren und zu entwickeln, die refraktär oder resistent gegenüber den derzeitigen Behandlungen sind."