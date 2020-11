DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Research Update EarthRenew Inc: Technisches Update für EarthRenews Anlage in Strathmore 10.11.2020 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Der detaillierte Konstruktionsentwurf ist nahezu abgeschlossen.

- Der Großteil der wichtigen Geräte wird zurzeit erworben.

- Der aktualisierte Zeitplan sieht eine Bauauftragsvergabe vor Jahresende vor; Beginn der Bauarbeiten vor Ort Anfang 2021.

- Die Gespräche mit potenziellen Bauunternehmern haben begonnen.

- Das Projekt wird in zwei Phasen erstellt. Die erste Phase umfasst den Trocknungs- und Mischprozess zur Herstellung eines getrockneten Mischprodukts in größeren Mengen. Die zweite Phase, die in Zukunft hinzugefügt wird, umfasst die Pelletierungs- oder Granulationstechnologie sowie das Erweiterungsmodul der CCm Technologies.



Toronto, 10. November 2020 - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") stellt ein technisches Update zur Wiederinbetriebnahme des Projekts in Strathmore bereit. Laporte Engineering Inc. ("Laporte") steht kurz vor dem Abschluss des detaillierten Konstruktionsentwurfs und ein Großteil der Geräte wird zurzeit erworben. Der aktualisierte Bauplan sieht bis Ende des Jahres die Vergabe eines Bauauftrags vor und die Bauarbeiten vor Ort werden Anfang 2021 beginnen. Derzeit laufen Gespräche mit potenziellen Bauunternehmern, und Earthrenew erwartet, in den kommenden Wochen eine Auswahl zu treffen.

Das Projekt wird in zwei Phasen erstellt. Die erste Phase wird den Trocknungs- und Mischprozess umfassen und zur Herstellung eines getrockneten Mischprodukts in größeren Mengen führen. Nach Abschluss der ersten Phase kann EarthRenew ein wärmebehandeltes organisches Düngemittelprodukt erzeugen, das frei von Samen, Unkräutern und Krankheitserregern ist. In Phase zwei des Projekts wird der Pelletierungs- oder Granulierungsprozess hinzugefügt, die ebenfalls das Erweiterungsmodul der CCm Technologies Limited ("CCm") einschließt. Die zweite Phase wird auf dem Wissen und Implementierungserkenntnissen aufbauen, die während der ersten Phase der Bereitstellung gewonnen wurden, und wird gewährleisten, dass EarthRenew den Kunden das bestmögliche Produkt liefert.