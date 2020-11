---------------------------------------------------------------------------

PharmaSGP setzt hochprofitablen Wachstumskurs im dritten Quartal 2020 weiter fort



- Konzernumsatz wächst um 6,2% auf 48,6 Mio. EUR; bereinigte EBIT-Marge auf 31,8% gesteigert



- Konsequente Fortführung des Wachstumskurses über Ausbau des Produktportfolios und voranschreitende Internationalisierung

- Auslandsmärkte und "Health Brands" weiterhin wesentliche Treiber der starken Umsatzentwicklung



- Prognose 2020: Vorstand bestätigt Erwartung einer weiteren Erhöhung des Umsatzwachstums und der bereinigten EBIT-Marge im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020



Gräfelfing, 10. November 2020 - Die PharmaSGP Holding SE hat in den ersten neun Monaten 2020 mit einem Umsatzwachstum von 6,2% ihren Erfolgskurs weiter fortgesetzt. Damit unterstreicht das Consumer-Health-Unternehmen die Stärken des Geschäftsmodells und behauptete sich eindrucksvoll in einem weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinflussten Marktumfeld. Wesentliche Wachstumstreiber waren die positive Entwicklung in den Auslandsmärkten sowie die systematische Portfolioerweiterung der Produktkategorie "Health Brands". Das um Einmalkosten bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional zum Umsatz und resultiert in einer bereinigten EBIT-Marge von 31,8%.

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Konzernumsatz um 6,2% auf 48,6 Mio. EUR (9M 2019: 45,7 Mio. EUR). Obwohl der OTC-Markt in Deutschland auch im dritten Quartal aufgrund der Corona-Pandemie unter Vorjahr lag, entwickelte sich der Umsatz der PharmaSGP in Deutschland gegenüber dem Vorjahr leicht positiv und belief sich in den ersten neun Monaten 2020 auf 33,6 Mio. EUR (9M 2019: 33,4 Mio. EUR). Dies entspricht einem Umsatzanteil von 69,2% (9M 2019: 73,1%). In den ausländischen Märkten erhöhte sich der Umsatz entsprechend der Wachstumsstrategie mit einer Zuwachsrate von 21,4% überdurchschnittlich. Wesentlich trug hierzu die positive Geschäftsentwicklung in Italien und Österreich bei. Insgesamt erhöhte sich der Auslandsumsatz um 2,7 Mio. EUR auf 15,0 Mio. EUR (9M 2019: 12,3 Mio. EUR) und erreichte damit einen Anteil von 30,8% (9M 2019: 26,9%) am Gesamtumsatz.