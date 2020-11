DGAP-News HENSOLDT AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2020 fort und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.11.2020, 07:32 | 81 | 0 | 0 10.11.2020, 07:32 | HENSOLDT AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2020 fort und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr ^

10.11.2020 / 07:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- HENSOLDT AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2020 fort und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr

- Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2020 um 5,5% auf 712 Millionen EUR

- Bereinigtes EBITDA verbessert sich um 3,2% auf 103 Millionen EUR - Auftragsbestand klettert auf ein Rekordniveau von 3,4 Milliarden EUR - Erlöse aus Börsengang und starker operativer Cashflow reduzieren Verschuldungsgrad auf 3,1x

- Prognose für das Gesamtjahr in allen Schlüsselkennzahlen bestätigt Taufkirchen, 10. November 2020 - Die HENSOLDT AG ("HENSOLDT") hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 ihr profitables Wachstum weiter fortgesetzt. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum um 5,5% auf 712,1 Millionen EUR (Vorjahr: 675,2 Millionen EUR). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 3,2% auf 102,8 Millionen EUR (Vorjahr: 99,6 Millionen EUR). Zudem hat sich HENSOLDT als strategischer Partner und Hauptauftragnehmer für wichtige Kunden etabliert und neue Aufträge im Wert von 2 Milliarden EUR gewonnen.

Thomas Müller, CEO der HENSOLDT AG, sagt: "2020 ist ein absolut wegweisendes Jahr für HENSOLDT. Wir haben nicht nur den wichtigen Schritt an die Börse gemacht, wir sind auch operativ voll auf Kurs. Wir wachsen profitabel, haben strategisch wichtige Großaufträge gewonnen und setzen mit unseren elektronischen High-End-Lösungen immer wieder neue Standards. Gleichzeitig werden wir ein immer globaleres Unternehmen und bauen unsere Technologieführerschaft im Bereich der Verteidigungselektronik konsequent aus."

Axel Salzmann, CFO der HENSOLDT AG, fügt hinzu: "Die ersten neun Monate 2020 zeigen, welch widerstandsfähiges Geschäftsmodell HENSOLDT hat. Wir haben in diesem Zeitraum sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert. Zudem haben wir unsere Verschuldung nach dem Börsengang schnell und signifikant reduziert. Deshalb gehen wir trotz der anhaltenden Coronapandemie davon aus, dass wir unsere Ziele für 2020 erreichen." Seite 2 ► Seite 1 von 3 HENSOLDT Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







