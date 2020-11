---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung der Quartalszahlen für die ersten neun Monate 2020

- Auftragseingang steigt um 31% auf 206,7 Mio. Euro gegenüber Vorjahr

- Umsatz nach neun Monaten steigt um 33% von 131,1 Mio. Euro auf 173,9 Mio. Euro



- EBIT verbessert sich von -5,7 Mio. Euro auf 12,2 Mio. Euro

- EBIT-Marge liegt nach drei Quartalen bei 7,0% (Vorjahr -4,3%)

- Net Cash Position erhöht sich auf 15,0 Mio. Euro (Vorjahr -6,6 Mio. Euro)

- Free Cash Flow erreicht 27,8 Mio. Euro nach -28,7 Mio. Euro im Vorjahr

Garching, 10. November 2020 - SÜSS MicroTec, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, veröffentlicht heute den Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 30. September 2020.



Die erfreuliche Entwicklung des ersten Halbjahres 2020 setzte sich, trotz der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Unsicherheiten, auch im dritten Quartal 2020 fort. Ein Grund für die positive Entwicklung liegt in der zunehmenden Digitalisierung unserer Kommunikation, wodurch der Bedarf an leistungsstarken Datennetzen rasant zunimmt. Die Notwendigkeit flächendeckender Netzversorgung mit hoher Bandbreite und damit hoher Übertragungsgeschwindigkeit werden umfassend sichtbar und forcieren weltweit die Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G. Die Erweiterung der Produktionen für 5G-taugliche Mobilfunk-Komponenten ist einer der großen Treiber für die gestiegene Nachfrage nach unseren Produktionsmaschinen, speziell nach Coatern und Mask-Alignern.



Der Umsatz in Höhe von 60,6 Mio. Euro in Q3 2020 liegt um 23,5 Mio. Euro bzw. 63,3 Prozent über den 37,1 Mio. Euro des Vorjahresquartals. Das EBIT erreichte in Q3 2020 einen Wert von 9,0 Mio. Euro und liegt somit um 13,9 Mio. Euro über den -4,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Damit liegt die EBIT-Marge in Q3 2020 bei 14,9 Prozent nach -13,2 Prozent im Vorjahresquartal.



Die gute Auftragslage zu Beginn des Jahres 2020 sowie die weiterhin hohe Nachfrage führten zu der erheblichen Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Über die ersten drei Quartale des Jahres 2020 stieg der Auftragseingang somit von 157,8 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 206,7 Mio. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 31,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Ende des dritten Quartals beträgt der Auftragsbestand somit 125,8 Mio. Euro und liegt damit über den 115,3 Mio. Euro vom Vorjahr. Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 32,6 Prozent zu und erreichte einen Wert von 173,9 Mio. Euro.