Ölpreise geben leicht nach - US-Öl wieder unter 40 Dollar Nach der Rally vom Vortag haben die Ölpreise am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Am Montag hatten die Preise stark von der positiven Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent …