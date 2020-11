Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hart aber Fair: Bei Corona weder hart noch fair Es war eine große Runde in Einigkeit und Abwiegelung. Einigkeit in allem, was Corona angeht, und Einigkeit in der Abwiegelung der Bedeutung des versprochenen Corona-Impfstoffs. Denn die Politik hat bisher immer versprochen: „Wenn der Impfstoff …