Die Partnerschaft eröffnet Kunden aus dem Mittelstand den Zugang zu grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen der drei Partner, um so ihr Geschäft auszubauen und zu entwickeln. Zugleich stärkt die Kooperation jeden der drei Partner in seinem Angebot, mit Hilfe von lokalen Teams in den größten Wirtschaftsräumen der Welt Lösungen für global agierende Unternehmen zu entwickeln und anzubieten.

Capitalmind International, Investec Bank plc, Regions Securities mit BlackArch Partners als deren M&A-Einheit, kündigen exklusive Partnerschaft für globale Corporate-Finance-Beratung an FRANKFURT, PARIS, AMSTERDAM, COPENHAGEN, LONDON und CHARLOTTE, N.C. (ots) - Die auf den Mittelstand fokussierten führenden Corporate Finance Beratungen und Investment Banken Capitalmind International BV ("Capitalmind"), Investec Bank plc ("Investec") und Regions Securities LLC ("Regions", zusammen mit BlackArch Partners ("BlackArch") als deren Einheit für M&A- und Finanzierungs-Beratung ("gemeinsam Partner"), haben heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft in Bezug auf ihre Corporate-Finance-Beratungstätigkeit in den Bereichen M&A und Debt Advisory eingegangen sind.

Die Partnerschaft deckt weltweit folgende Sektoren ab: Industrie, Konsumgüter und Einzelhandel, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Landwirtschaft, Technologie, Medien und Telekommunikation, Transport und Logistik, Infrastruktur, Energie sowie Rohstoffe.



Die Partnerschaft bietet Unternehmensverkäufern damit Zugang zu einem breiten Spektrum an potenziellen Käufern in den unterschiedlichsten Sektoren und Regionen. Für Unternehmen, die durch Akquisitionen international expandieren wollen, schaffen die Partner Zugang zu einer Vielzahl an weltweiten Investitionsmöglichkeiten.



Insgesamt werden über die Partnerschaft über 300 Investment-Banking-Experten weltweit vernetzt. Kunden profitieren dadurch vom gebündelten Know-how, der Transaktionserfahrung und der Umsetzungskompetenz eines globalen Netzwerks mit Standorten in Westeuropa (Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich, Benelux und Skandinavien), den USA, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum (Australien, Hongkong und Indien).

"Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Partnerschaft mit Investec und Regions/BlackArch unser Angebot für unsere Kunden erweitern können. Unsere Partner sind Marktführer in ihren jeweiligen Regionen und bieten für ihre Kunden erstklassige Unterstützung bei Zukäufen, Finanzierungen und bei Unternehmensverkäufen an. Mittelständische Unternehmen agieren heutzutage auf globaler Ebene und tätigen Transaktionen weltweit. Unsere europäischen Kunden erwarten von ihrem Berater, dass er mit einem multinationalen Umfeld vertraut ist und Zugang zu Käufern und Zielunternehmen sowie Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen in den größten Wirtschaftsräumen der Welt hat", so Ervin Schellenberg, der als Managing Partner für das internationale Geschäft bei Capitalmind zuständig ist.