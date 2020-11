---------------------------------------------------------------------------

- Umsatz im 3. Quartal leicht unter Vorjahresquartal (minus 2,6 Prozent)

- EBIT-Marge vor Sondereffekten im 3. Quartal mit 9,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr (1,2 Prozent) deutlich verbessert und über Vorjahresquartal (9,1 Prozent)



- Erholung im 3. Quartal vor allem durch die beiden Automotive-Sparten getrieben, Umsatzentwicklung der Sparte Industrie gegenüber 1. Halbjahr leicht verbessert



- Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten im 3. Quartal mit 333 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresquartal (362 Millionen Euro)



- Neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgestellt, Unsicherheit im 4. Quartal bleibt hoch



HERZOGENAURACH | 10. November 2020 | Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seinen Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2020 vorgelegt. In diesem Zeitraum erzielte die Schaeffler Gruppe einen Umsatz in Höhe von 8.971 Millionen Euro (Vorjahr: 10.839 Millionen Euro). Währungsbereinigt ging der Umsatz in diesem Zeitraum insbesondere als Folge des Nachfragerückgangs im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie deutlich um 15,4 Prozent zurück, im dritten Quartal verbesserte sich die Nachfrage insbesondere durch eine Belebung in den beiden Automotive-Sparten, so dass der Rückgang im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres nur noch 2,6 Prozent betrug. Maßgeblich für den Umsatzrückgang im Berichtszeitraum war die volumenbedingt rückläufige Umsatzentwicklung in allen drei Sparten. Die vier Regionen waren unterschiedlich von der Pandemie betroffen. Die Region Greater China konnte aufgrund der im zweiten Quartal in der Region einsetzenden Erholung im Berichtszeitraum auf währungsbereinigter Basis ein Umsatzwachstum von 8,1 Prozent aufweisen, im dritten Quartal lag der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal bei 16,5 Prozent. Die übrigen drei Regionen wiesen in den ersten neun Monaten währungsbereinigt jeweils einen deutlichen Umsatzrückgang auf. Dieser betrug in der Region Europa 22,6 Prozent, in Americas 18,4 Prozent und in Asien/Pazifik 19,3 Prozent.