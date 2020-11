Noram erhält die Genehmigung für die im Herbst geplante Phase-V-Bohrkampagne im Projekt Zeus und startet mit den Bohrungen

Vancouver, British Columbia – 10. November 2020 - Noram Ventures Inc. („Noram“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt den Erhalt der Genehmigungen für Phase-V-Bohrungen im Lithiumprojekt Zeus in Clayton Valley (Nevada) bekannt. Diese Bohrungen folgen dem erfolgreichen Phase-IV-Bohrprogramm, das die Ressourcenschätzung erheblich erhöhte. Die Phase-IV-Bohrungen und frühere Ergebnisse wurden für eine neue Ressourcenschätzung verwendet: 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angezeigten Ressourcen und 77 Millionen Tonnen mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen für insgesamt 201 Millionen Tonnen mit 1.101 ppm Lithium (Cutoff-Gehalt von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent - „LCÄ“; siehe Pressemitteilung von Noram Ventures vom 5. Februar 2020).

Derzeit ist im Konzessionsgebiet ein CAT-Bohrer in Betrieb. In den kommenden Tagen will das Unternehmen im Rahmen des Programms die Bohrungen durchgehend 24 Stunden am Tag mit zwei Bohrteams niederbringen, bis das Programm abgeschlossen ist. Alle 12 Bohrlöcher werden bis in eine Tiefe von ungefähr 120 m (393 Fuß) gebohrt. Der Lithium-Tonstein reicht über weite Teile des Konzessionsgebiets bekanntlich bis in eine Tiefe von 120 m (393 Fuß). Im Rahmen dieser Bohrphase sollen die bestehenden Ressourcen erweitert und die Mineralisierung in südlicher und östlicher Richtung des aktuellen Ressourcengebiets ausgedehnt werden, was zu einer enormen Ausweitung der Explorationszonen im Konzessionsgebiet führen wird. Das BLM hat in einem ersten Schritt 7 Bohrlöcher genehmigt; der Bodenaufbruch beschränkt sich damit auf eine Grundfläche von weniger als 5 Acres. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für eine Erweiterung der Bohrlöcher auf 12 sind fast abgeschlossen. Unmittelbar nach dem Abschluss der Arbeiten wird das BLM die Genehmigung auf die verbleibenden 5 Bohrlöcher ausweiten.

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Zeus: a) Lage der aktuellen angezeigten und abgeleiteten Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von > 900 ppm Li; b) der in Abbildung 2 dargestellte West-Ost-Querschnitt; und c) Lage der für die Herbstkampagne 2020 geplanten Bohrlöcher.

Abbildung 2. West-Ost-Querschnitt durch die bekannte Mineralisierung in Lithium-Tonsteinen der Esmeralda-Formation, kategorisiert nach Gehalt. Beachten Sie, dass das Gelände nach Osten ansteigt und der Gehalt und die Mächtigkeit in dieser Richtung am höchsten sind.