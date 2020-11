Empfehlung: Strong Buy



Umweltaktie vor Meilenstein: Baubeginn der Produktionsanlage steht kurz bevor!

Earth Renew (WKN A2P6MB), unser Top Pick aus dem Bereich ökologischer Düngemittel, steht kurz vor Beginn der Umbaumaßnahmen seiner Strathmore Produktionsanlage. Der detaillierte Konstruktionsentwurf ist nahezu abgeschlossen und ein Großteil der wichtigen Geräte werden zurzeit erworben. Baubeginn soll Anfang 2021 sein und in 2 Phasen ablaufen.

In Phase 1 wird Earth Renew (WKN A2P6MB) ein wärmebehandeltes organisches Düngemittelprodukt herstellen können. In Phase 2 wird der Dünger dann auch in Form von Pellets oder Granulat hergestellt. Insgesamt ist die Anlage nach dem Ausbau in der Lage 10 Tonnen an Fertigprodukten pro Stunde zu produzieren. Da die Anlage nur 1,5 MW Strom verbraucht, die aktuelle Turbine aber 4 MW Leistung bietet, wird Earth Renew (WKN A2P6MB) auch weiterhin Einnahmen durch die Einspeisung von Strom erzielen können.

Ein Ziel sei es von Anfang an gewesen, eine Anlage mit erweiterter Kapazität und größerem Ausmaß zu entwerfen. Der zweiphasige Bauprozess werde einen frühzeitigen Produktionsbeginn und eine Verkürzung der Inbetriebnahmezeit ermöglichen, sagte CEO Keith Driver

Die Produktionsaufnahme soll wie geplant im Frühjahr 2021 beginnen können. Wir sehen den Baubeginn als Meilenstein für das noch junge Unternehmen Earth Renew (WKN A2P6MB) an. Alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr 2021 mit der Aufnahme des Düngemittelvertriebs und ersten Einnahmen wurden geschaffen.

Unserer Meinung nach, steht einer Neubewertung der Earth Renew (WKN A2P6MB) somit nichts mehr im Wege. Der Aktienkurs hat sich bereits in den letzten Tagen gut erholt gezeigt und bietet auf diesem Niveau hervorragende Möglichkeiten, um seine Position im Depot zu erhöhen oder ganz neu hier einzusteigen!



Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK

Produktionsaufnahme im Frühjahr 2021 - Diese Aktie startet voll durch!

Tolle Neuigkeiten erreichten uns vor Kurzem von dem Vorreiter in Sachen ökologischer Düngemittel der Agrarbranche Earth Renew (WKN A2P6MB). Wie das Unternehmen bekannt gibt, konnte in einer zweiten Finanzierungsrunde 815.000 Dollar eingenommen werden.

Diese Mittel werden für Anschaffungen von Produktionsmitteln, Engineering- und Baukosten bei der Modernisierung der Strathmore-Anlage, Machbarkeitsstudien für zukünftige Projekte, Feld- und Forschungsversuche, Marktentwicklungsaktivitäten und Betriebskapital für das Hochfahren des Betriebs in der Anlage in Strathmore und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das bedeutet, Earth Renew (WKN A2P6MB) liegt voll im Zeitplan für den Beginn seiner ökologischen Düngemittelproduktion im Frühjahr 2021!

CEO Keith Driver bestätigt, dass die Arbeiten und Planungen voll im Zeitplan liegen:

Diese zweite Tranche bietet uns den Komfort, dass wir über ausreichende Finanzmittel verfügen, um die Wiederinbetriebnahme von Strathmore voranzutreiben und die US-Expansionsmöglichkeiten in den nächsten 12 Monaten zu nutzen. . Wir werden Bestellungen für Geräte mit langen Lieferzeiten wie z. B. den Trockner abgeben, damit wir die endgültige Neugestaltung der Anlage in Strathmore in den kommenden Monaten abschließen können. Das Ziel ist, in der Anlage rechtzeitig zur Frühjahrspflanzsaison 2021 die Produktion unseres organischen Düngemittels rechtzeitig zum Frühjahr 2021 aufzunehmen.

Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK

Umwelt Aktie verdient kräftig - Zusätzlicher Cashflow durch Stromerzeugung!

Wie unser Hersteller von ökologischen Düngemitteln Earth Renew (WKN A2P6MB) in seiner aktuellen News bekannt gibt, konnten allein im Juli 2020 ca. 38.450 CAD an Umsatz durch die Einspeisung des erzeugten Stroms der Fertigungsanlage in Strathmore eingenommen werden. Durch das heiße Sommerwetter und den Anstieg des Strompreises auf 55,48 CAD/MWh kann Earth Renew (WKN A2P6MB) abzüglich der Kosten etwas mehr als 30.000 CAD Gewinn verbuchen.

Das zeigt einmal mehr, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist. Insgesamt verfügt Earth Renew (WKN A2P6MB) über 3 Säulen, mit denen Einnahmen erzielt werden.

I. Annahme und Weiterverarbeitung von Kuhdung

II. Stromerzeugung zur Deckung des Eigenbedarfs bei der Düngemittelherstellung und zum Weiterverkauf bei Überproduktion

III. Herstellung und Vertrieb von organischem Dünger in Pallet Form durch firmeneigene Technologie

Earth Renew (WKN A2P6MB) plant weiterhin durch diese Diversifikation seinen Investoren die bestmögliche Rendite bieten zu können. Durch der Fertigstellung der Produktionsanlage in Strathmore, der neu geplanten Produktionsanlage im Südwesten der USA und dem Start des Düngemittelverkaufs Anfang 2021 gehen wir von einem positiven Newsflow in den kommenden Wochen aus.

Die aktuelle Bewertung (ca. 10 Mio CAD) entspricht unserer Meinung nach nicht im Ansatz dem wahren Wert des Unternehmens. Wir erwarten daher einen wahren Kurssprung, spätestens mit dem Start des Düngemittelvertriebs 2021.

Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK

Nachweis erbracht: Studie bestätigt erhöhtes Pflanzenwachstum durch revolutionäre Produkte von bis zu 207% - Aktie klarer Kauf!

Earth Renew (WKN A2P6MB) gibt bekannt, dass die im Mai 2020 begonnenen Studien zur Wirksamkeit neuere und historischer Düngemittelrezepturen sensationelle Ergebnisse geliefert haben. So konnten bei einigen Probenreihen Steigerungen des Pflanzenwachstums von bis zu 207 % erreicht werden!

Earth Renew (WKN A2P6MB) ist unserer Meinung nach auf dem absolut richtigen Weg, um neue und innovative Düngemittel an den Markt zu bringen und dadurch Umsätze in Millionenhöhe erzielen zu können. Auch die Ergebnisse der vor kurzem durchgeführten Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen, 4-mal größeren Anlage zur Düngemittelherstellung sind durchweg positiv ausgefallen. Earth Renew (WKN A2P6MB) bereitet in seinem nächsten Schritt die endgültigen Bedingungen für ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA vor. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Wachstumsstudien dürften die Verhandlungsgrundlage mit potenziellen Kunden daher noch einmal verbessern!

Dave McMurray, Leiter des Bereichs angewandte Forschung am Lethbridge College, das in Zusammenarbeit mit Earth Renew (WKN A2P6MB) die Studien durchgeführt hat, kommentierte:

"Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die organischen Düngemittelrezepturen von EarthRenew zu einem schnelleren und stärkeren Wachstum verschiedener Pflanzen beitragen können."

Auch Keith Driver, CEO von Earth Renew (WKN A2P6MB) zeigte sich begeistert von den Studienergebnissen und sagte:

"Die ersten Ergebnisse unseres Keimungsversuchs bestätigten unsere Erwartung, dass sich unterschiedliche Rezepturen positiv auf verschiedene Kulturpflanzenarten auswirken werden. . Wir beabsichtigen, die Ergebnisse zu nutzen, damit wir unseren Kunden in diesem Herbst den Mehrwert von EarthRenews Düngemitteln demonstrieren können, während sie Kaufentscheidungen für die Pflanzung im nächsten Jahr treffen."

Nach diesen weiteren positiven News sind wir mehr denn je der Überzeugung, dass Earth Renew (WKN A2P6MB) auf dem Weg ist, zu einem Millionen Player im ökologischen Düngemittelsektor werden zu können. Das Management arbeitet mit Hochdruck daran, neue Produkte zu erforschen und historische Produkte zu verbessern. Durch das Abkommen mit einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA ist auch die entsprechende Produktionskapazität für die Zukunft gesichert.

Investoren haben bei dieser Story die einmalige Möglichkeit sich hier frühzeitig zu positionieren!

Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK

Neue Produktionsanlage sorgt für Rekordeinnahmen! Kaufempfehlung!

Unser erst vor wenigen Tagen vorgestellter Geheimtipp in Sachen ökologischer Düngemittelherstellung Earth Renew (WKN A2P6MB) gibt bekannt, dass es plant eine 4-mal größere Anlage zur Düngemittelherstellung und Stromerzeugung im Südwesten der USA zu errichten. Als Partner konnte einer der größten Mastbetriebe der Region mit über 200.000 Rindern gewonnen werden. Beide Unternehmen werden in einer zweimonatigen Machbarkeitsstudie die Rentabilität für den Bau einer solchen Anlage bewerten.

Für Earth Renew (WKN A2P6MB) würde diese Expansion eine wahre Umsatzexplosion bedeuten! Keith Driver, CEO der Earth Renew (WKN A2P6MB) geht von einer Vervierfachung der Produktion mit bis zu 70.000 Tonnen organische Düngemittelpellets pro Jahr im Vergleich zu jetzigen Anlage in Kanada aus! Zudem hätte das Unternehmen eine Flaggschiff Anlage in einem der weltweit größten Märkte für ökologischen Landbau vorzuweisen. Das bedeutet, die potenzielle Kundschaft liegt direkt vor der eigenen Haustür! Sollte die Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergebnis kommen, ist eine Neubewertung des Unternehmens vorprogrammiert. Eine Bewertung von über 1 Euro halten wir dabei für durchaus realistisch!

Als Investor haben sie jetzt die einmalige Möglichkeit, zu einem so frühen Zeitpunkt und zu einem sehr günstigen Kurs einsteigen zu können!

Die News im Details:

Earth Renew (WKN A2P6MB) wird mit seinem Partner, einem der größten Mastbetriebe im Südwesten der USA, eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen ca. 40 Mio. teuren Düngemittelproduktionsanlage erstellen. Die Studie soll eine Überprüfung des Standorts, die Verfügbarkeit der erforderlichen Versorgungsunternehmen, das regulatorische Umfeld, vorläufige technische Überlegungen und Einzelheiten des Marktes für organische Düngemittel umfassen, um die Gesamtrealisierbarkeit zu bestimmen. Die Studie wird über einen Zeitraum von 2 Monaten erstellen und kostet 50.000 Dollar.

Bei einem positiven Ausgang soll im Anschluss eine Absichtserklärung mit dem Mastbetrieb geschlossen werden, die die Bedingungen für Leasing und gemeinsame Dienstleistungen, Parameter für die Lieferung der Rohmaterialien und die gemeinsame Vermarktung der Endprodukte sowie Bedingungen für potenzielle Stromverkäufe an den Partner für seine elektrifizierten Zäune regulieren wird.

Dementsprechend begeistert zeigt sich Keith Driver, CEO der Earth Renew (WKN A2P6MB) und sagte:

"Unser potenzieller Partner ist sehr auf unsere Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet und freut sich, dass wir eine Lösung für seine Mistproduktion werden können. . Diese neue Anlage könnte möglicherweise drei- bis viermal so viel produzieren wie unsere Anlage in Strathmore und uns die Möglichkeit bieten, den riesigen Markt im Südwesten der USA zu bedienen."

Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen. Nach unserem letzten 240 % Erfolg mit BEE Vectoring (WKN A14WDZ), könnte dies der nächste Erfolg mit mehreren 100 % Rendite für Sie werden.

Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK

Aktien.Diamonds ist ein Produkt der

First Marketing GmbH

Botheplatz 34/1

69126 Heidelberg

Webseite: www.aktien.diamonds

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH



Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

1. Allgemeine Angaben

Der "Aktien.Diamonds" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de, ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen.

Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:

Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben.

First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird halten. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen.

Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

* an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält,

* in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut,

* in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging,

* mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat,

* und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens

* oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.

Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys:

Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

Key 5: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller bzw. Autoren dieser Studie hat/haben Aktien des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben.

Key 9: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat die BlackX GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse.

Key 11: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller/Autoren dieser Studie hält an dem analysierten Unter- nehmen eine Nettoverkauf- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens über- schreitet.

Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate): Art der Analyse: Datum: Kursziel/Aktueller Kurs :

Earth Renew Erstempfehlung 17.06.2020 EUR 1,00 /EUR 0,22

3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der First Marketing, wie etwa Aktien.Diamonds oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. First Marketing verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. First Marketing und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, daß diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt First Media keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte technische Analyse berücksichtigt.

5. Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

6. Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der First Marketing in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen, noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der First Marketing oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

- Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten



7. Risikohinweise:

- Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

- Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

- Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben.

- Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächliche Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

- Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, daß er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

- In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

- Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

- Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

8. Haftungsausschluss:

First Marketing übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch First Marketing vorgestellt werden, investieren, also Kapital mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der First Marketing und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der First Marketing wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung von First Marketing sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

9. Verantwortlichkeit nach TeleMedienGesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

10. Haftung für Links

Soweit unser Links zu externen Webseiten Dritter enthält, weisen wir darauf hin, daß wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkrete Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

11. Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die Veröffentlichungen der First Marketing sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Bayer ( WKN: BAY001), BASF WKN: BASF11, DuPont de Nemours WKN: A2PLC7 , Yara International WKN (A0BL7F) , Potash Corp WKN: A1ZZAK , CF Industries Holdings WKN: A0ES9N , Sinofert Holdings WKN: A0LGK6 , PhosAgro WKN: A1JHAP , K+S AktieWKN: KSAG88 , InnoCan Pharma (WKN A2PSPW) , Relay Medical (WKNA2JQR0) , Ballard Power (wkn A0RENB) , Wpd Pharmaceuticals (WKN A2PX9R) , Drone Delivery CanadaWKN: A2AMGZ , Halo Labs WKN: A2JB9L

Ende der PressemitteilungEmittent/Herausgeber: EarthRenew IncSchlagwort(e): Finanzen

10.11.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1146822 10.11.2020