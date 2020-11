VW-Lkw-Holding Traton im dritten Quartal wieder mit Gewinn - Auftragsplus

MÜNCHEN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Nutzfahrzeugholding Traton hat im dritten Quartal auch unter dem Strich wieder einen Gewinn eingefahren und ein deutliches Auftragsplus verbucht. Das Unternehmen verdiente im dritten Quartal zwar mit 131 Millionen Euro rund 70 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die im SDax notierte VW -Tochter am Dienstag in München mitteilte. Nach dem Verlust im zweiten Quartal war das aber wieder eine deutliche Verbesserung. Bei den Aufträgen verbuchte Traton in den Monaten Juli bis September ein deutliches Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum./men/fba