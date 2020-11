FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem spektakulären Wochenauftakt mit kräftigen Gewinnen wird der Dax am Dienstag etwas schwächer erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,6 Prozent auf 13 015 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit noch etwas deutlicherem Verlust starten.

Am Vortag stimmte vor allem die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus die Anleger euphorisch und katapultierte den Dax im Handelsverlauf bis knapp unter 13 300 Punkte. Zuvor hatte bereits der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA für gute Stimmung an den Börsen gesorgt. An der Wall Street gab es schließlich sogar neue Rekorde: Der Dow Jones Industrial kletterte nahe an die 30 000-Punkte-Marke, gab zum Schluss aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab.