HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental kommt dem Anschein nach derzeit fast alles zusammen, was zusammenkommen kann: Der Umbau zehntausender Arbeitsplätze und die Schließung ganzer Geschäftszweige, die Corona-Krise, milliardenschwere Abschreibungen wegen schwächerer Aussichten der Autoindustrie insgesamt - und nicht zuletzt ist der Dax -Konzern nun auch noch auf Chefsuche. Was das Unternehmen rund um den Zwischenbericht zum dritten Quartal umtreibt, was Analysten sagen und wie die Aktie läuft.

Auch bei Conti scheint zwar das Schlimmste in der Covid-19-Pandemie überwunden. Nach dem Einbruch zwischen April und Ende Juni sowie dem aufgelaufenen Verlust von fast einer Dreiviertelmilliarde Euro sah es im dritten Quartal laut Eckdaten schon wieder deutlich besser aus - zumindest im Tagesgeschäft. Nach einem Umsatzrückgang von rund 40 Prozent im Vorquartal waren es nun nur noch rund 7 Prozent weniger Erlös als vor einem Jahr. Und der größte Teil des Rückgangs war sogar auf den starken Euro sowie Veränderungen durch Zu- und Verkäufe zurückzuführen.

Einschnitte bei den Kosten sorgten auch bei der Profitabilität für einen Aufschwung. Um Sonderkosten bereinigt betrug die Marge des operativen Ergebnisses 8,1 Prozent und lag damit 2,5 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Auch in der restlichen Industrie hatte sich bereits gezeigt, dass die Konzerne sich angesichts der Umstände gut erholt hatten, Daimler und BMW verzeichneten sogar mehr Gewinn als vor einem Jahr.

Doch erneut schlugen bei Conti hohe Sonderbelastungen zu Buche. Zum einen für den von Noch-Chef Elmar Degenhart angestoßenen harten Sparkurs und Umbau hin zu zukunftsträchtigeren Geschäften. Kosten für früher ausscheidende Mitarbeiter sowie Abschreibungen auf Sachanlagen kosteten 687 Millionen Euro. Auch im vierten Quartal dürften Belastungen deswegen anfallen.

Und weil das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren nicht mehr damit rechnet, dass sich die weltweite Autoproduktion wesentlich erhöhen wird, fallen weitere Wertminderungen auf die Sparte mit der Vernetzung von Fahrzeugen an. 649 Millionen Euro fallen dafür an. Ähnliche Abschreibungen hatte das Unternehmen auch im vergangenen Jahr schon vorgenommen. Alles in allem wird es trotz des besseren Verlaufs im Tagesgeschäft auch im dritten Quartal unter dem Strich rote Zahlen geben.