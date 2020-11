NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die endgültigen Resultate hätten sich größtenteils im Rahmen der bereits veröffentlichten Eckdaten des Logistikkonzerns bewegt, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Konzern den frei verfügbaren Barmittelzufluss (Free Cashflow) stärker als erwartet gesteigert./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 02:09 / ET