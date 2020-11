Politische Börsen haben kurze Beine? Nicht immer. Aber oftmals schon. So könnte die US-Wahl den Devisenmarkt nur kurzzeitig beeinflusst haben. So spekulierten die Finanzmärkte im Vorfeld der US-Wahl auf eine „blaue Welle“, sprich auf einen klaren Sieg des Demokraten Joe Biden. Dazu aber kam es nicht. Der Ausgang der US-Präsidentenwahl war enger als erwartet. Was den Euro im Verhältnis zum US-Dollar kurzzeitig unter Druck setzte. Der Dollar gilt auch als weltweite Reservewährung, die in unsicheren Zeiten nicht selten nachgefragt wird.

Fokus auf Geldpolitik?