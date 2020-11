---------------------------------------------------------------------------

HepaRegeniX GmbH präsentiert präklinische Daten zur Leberregeneration bei MKK4-Inhibition auf dem AASLD Liver Meeting 2020



Tübingen (Deutschland), 10. November 2020 -HepaRegeniX GmbH, ein Unternehmen, das neuartige Therapien in der präklinischen Phase für die Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen entwickelt, gab heute bekannt, dass präklinische Ergebnisse zu den positiven Effekten der MKK4-Inhibition (Mitogen activated protein kinase kinase 4) im Nicht-Nagetiermodell im Rahmen der "The Liver Meeting Digital Experience(TM) 2020" (TLMdX) vorgestellt werden. Die von der American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) organisierte Veranstaltung findet vom 13-16. November statt.



Der Vortrag mit dem Titel "Pharmacological MKK4 Inhibition enhances Liver Regeneration in a Pig Model of Hepatectomy" (Pharmakologische MKK4-Hemmung verbessert die Leberregeneration im Schwein als Modell für operative Entfernung der Leber, Hepatektomie) wird von Professor Scott Nyberg und Dr. Anan Abu Rmilah von der Mayo Clinic, Rochester, USA, gehalten. Beide Referenten arbeiteten bei dieser Studie eng mit HepaRegeniX zusammen. Der Abstract wurde in der Oktoberausgabe des Magazins "Hepatology" ( Volume 72), dem Peer-Review Journal der AASLD, veröffentlicht.



Dr. Michael Lutz, CEO von HepaRegeniX, sagte: "Wir sind geehrt auf dem AASLD Liver Meeting, der weltweit wichtigsten Konferenz auf diesem Gebiet, zu präsentieren und dort unsere präklinischen Studienergebnisse zur MKK4-Inhibition vorzustellen. Unsere Daten weisen auf eine verbesserte Regenerationsfähigkeit nach einer 80%igen operativen Entfernung der Leber im Nicht-Nagetiermodell hin. Dies zeigt, dass MKK4 eine zentrale Rolle bei der Regeration einer schwer geschädigten Leber spielt und sich die MKK4-Inhibition positiv auf den Heilungseffekt nach einer Hepatektomie bei akutem Leberversagen auswirkt."