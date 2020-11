Erfolgreiche Umsetzung der Transformation stärkt Heidelberg im COVID-19-Umfeld

Heidelberg (ots) -



- EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis zum Halbjahr mit 97 Mio. EUR deutlich

über Vorjahr (69 Mio. EUR)

- Erholungstendenzen beim Umsatz und Auftragseingang

- Anleihe vorzeitig zurückgezahlt - Zinszahlungen reduzieren sich um 12 Mio. EUR

p.a.

- Maßnahmenpaket senkt Kostenbasis nachhaltig

- Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 unverändert



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat sich durch die konsequente

und zeitnahe Umsetzung der Transformation im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres

2020/21 (1. April bis 30. September 2020) weiter gestärkt. Mit einer Vielzahl

von Maßnahmen des im März dieses Jahres gestarteten Transformationsprogramms zur

Steigerung von Profitabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung konnte

die Ergebnisbelastung aus einem signifikanten Umsatzrückgang, bedingt durch die

Covid-19-Pandemie, überkompensiert werden.





So erzielte Heidelberg auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einpositives EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis und lag mit insgesamt 97 Mio.EUR in den ersten sechs Monaten deutlich über dem Vorjahr (69 Mio. EUR). DieEBITDA-Marge betrug zum Halbjahr 12 %, nach 6,2 % im Vorjahreszeitraum.Gleichzeitig gelang es, die Nettofinanzschulden gegenüber Vorjahr von 416 Mio.EUR auf 157 Mio. EUR zu senken.Bei Umsatz und Auftragseingang verkleinerte sich im 2. Quartal des laufendenGeschäftsjahres die Lücke zum Vorjahr: Nachdem das Umsatzminus im 1. Quartalnoch bei -34 % gelegen hatte, waren es in den Monaten Juli bis September nurnoch -24 %; der Auftragseingang verbesserte sich auf -20 % gegenüber -44 %.Neben weiteren Märkten entwickelte sich vor allem im bedeutenden EinzelmarktChina die Nachfrage positiv. Hier verbesserte sich der Auftragseingang gegenüberdem Vorjahr von rund -50% im ersten Quartal auf rund -8 % im zweiten Quartal.Dieser Trend und die geplanten weiteren Schritte zur Asset- undPortfoliooptimierung sowie bei der Reduktion der Personalkosten machenzuversichtlich, auch im Gesamtjahr die avisierten Ziele zu erreichen und in denFolgejahren wieder ein nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen."Unsere Transformation verläuft erfolgreich. Wir liefern, was wir versprochenhaben. Wir haben zum Halbjahr unsere Verschuldung drastisch abgebaut unddeutliche Verbesserungen bei unserer Liquidität und beim Ergebnis erzielt -trotz der enormen Herausforderungen, denen sich unsere Organisation aufgrund derCovid-19-Pandemie stellen muss. Wir richten uns neben der finanziellenStabilisierung mit einem innovativen und bedarfsgerechten Produkt- und