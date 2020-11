Wachstum in der Krise SHÖPY wächst rasant zum größten Startup-Marktplatz im deutschsprachigen Raum Nachrichtenagentur: news aktuell | 10.11.2020, 09:15 | 35 | 0 | 0 10.11.2020, 09:15 | Österreich (ots) - SHÖPY launcht in Deutschland am Dienstag den 10.11.2020



Die jungen Unternehmer Christian Pittner und Thomas Leskowsky stört in der

Corona-Krise vor allem eines: Kleinere Unternehmen können zum Teil nur mehr über

ihre eigenen Webshops Umsätze erwirtschaften, da Maskenpflicht und Lockdowns

viele vom klassischen Shoppingbummel abhalten.



Aus diesem Grund startet SHÖPY am Dienstag, den 10.11.2020 um 08:00 Uhr in

Deutschland und wird damit zum größten Marktplatz für Startup-Produkte im

deutschsprachigen Raum.





hunderte kleine Webshops auf shoepy.at und shoepy.de zusammengefasst, mit dem

Ziel die regionale Wirtschaft in der Krise wieder anzukurbeln.



"Gestartet sind wir mit einer Hand voll Produkten von Startup, die ich

persönlich kannte und binnen weniger Monate sind wir rasant auf +600

Produktvariationen gewachsen", so Pittner.



"Bitte bestellen Sie nicht bei

SHÖPY. Zahlreiche Produkte der Gründershows "Die Höhle der Löwen" und "2 Minuten

2 Millionen" sind natürlich gelistet", kommentiert Leskowsky das Rollout.



Presskit hier (https://bit.ly/32tpjBL) downloaden.



Pressekontakt:



Christian Pittner

Tel.: +43660/95 08 777

E-Mail: mailto:pittner@shoepy.at

Web: https://www.shoepy.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150053/4757988

OTS: Shopycent GmbH





