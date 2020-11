sentix Asset Management erhöht short Position bei Renten

* Multi Asset Fonds bei Aktien sehr offensiv ausgerichtet * Fonds deutlich im Plus - trotz Corona-Krise * Short bei Renten liefert exzellenten Diversifikationseffekt Frankfurt, 09. November 2020 - Die Aktienmärkte frohlocken, ein neu gewählter US-Präsident versprüht Hoffnung auf bessere Zeiten. Hinzu kommen ermutigende Signale von der deutschen Impfindustrie, dass schon bald ein wirksames Mittel gegen COVID-19 eingesetzt werden kann. Dass die Aktienmärkte profitieren, ist die logische Schlussfolgerung. Doch was passiert mit den sicheren Anlagehäfen? sentix ist als konträrer Investor bekannt und reagiert abermals mit konsequenter Antizyklik: Im Mischfondskonzept sentix Risk Return -M- Fonds ("RRM", WKN A2AJHP / A2AMN8) verstärkt der Asset Manager seine Short-Position bei Renten nochmals deutlich.

Konträres Einstiegssignal bei Aktien

Ende Oktober spitzte sich die Lage zu: Der "Lockdown light" sorgte bei vielen Anlegern nochmals für Angst und Stress. Die Sentiment-Indikatoren gingen in den Keller und zeigten jede Menge Pessimismus an. Eine Wiederholung des Börsencrashes wie im März 2020 wurde plötzlich wieder wahrscheinlich - zumindest konnte man so die Marktreaktionen interpretieren.

Doch echte Contrarians lieben solche negativen Stimmungsextreme. Schließlich signalisieren Ausverkaufssituationen eine gute Gelegenheit an den Märkten: "Sei mutig, wenn andere ängstlich sind" lautet das sentix-Credo und deshalb haben die Sentiment-Experten die Gelegenheit genutzt und ihre Fonds sehr offensiv bei Aktien ausgerichtet. Im sentix Risk Return M, der als Mischfonds im Durschnitt ca. 40% Aktien hält, wurde der Aktienanteil mit 75 Prozent sehr offensiv ausgerichtet.

Umdenkprozess rechtzeitig antizipiert

Mit der US-Wahl und der Aussicht auf einen Impfstoff ändert sich nun das Marktumfeld. Dieser Umdenkprozess lässt sich auch an den Stimmungsindikatoren gut ablesen. Binnen einer Woche steigt das Aktiensentiment um über 50 Prozentpunkte an. "Wir haben den viertstärksten Stimmungsanstieg in der 20-jährigen sentix-Historie gemessen", stellt Patrick Hussy, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei sentix, fest. Eine solch impulsive Verbesserung spiegelt einen gewissen "AHA"-Effekt der besonderen Art wider, einen sogenannten Stimmungsimpuls. Der strukturelle Pessimismus des bisherigen Jahresverlaufs bricht auf. "Es war goldrichtig, erneut auf die schlechte Stimmung als Kaufargument zu setzen", ergänzt Hussy.