Was bewegt die Märkte? Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute sind unter anderem folgende Themen und Unternehmen mit dabei: Zahlen von Adidas und Beyond Meat.

Märkte & Impulse Die Anleger wurden gestern Zeuge einer Konstellation mit Seltenheitswert. Während der Dow Jones nach einem Rallye-Tag ein Plus von 2,95 Prozent ins Ziel retten konnte, endete der Handel beim Nasdaq100 mit einem Abschlag von 2,16 Prozent. Der S&P 500 bildete mit einem Plus von 1,17 Prozent die goldene Mitte. Mehrere Faktoren bestimmten das Handelsgeschehen. Zum einen sind die Investoren damit beschäftigt, das Wahlergebnis in ihren Portfolios zu reflektieren. Zum anderen sorgte gestern die Meldung seitens Biontech und Pfizer für Euphorie. Der von den beiden Pharma-Unternehmen entwickelte Corona-Impfstoff zeigte in der jüngsten Studie außerordentlich gute Ergebnisse und soll nun schnellstmöglich zugelassen werden. Insbesondere die Aktien der von Corona besonders gebeutelten Unternehmen zogen daraufhin kräftig an, Touristik-Titel waren stark gefragt. Im Gegenzug standen Unternehmen wie Zoom oder Home Depot , die in den vergangenen Monaten eine Art Sonderkonjunktur erlebt hatten, auf den Verkaufslisten. Steuern Biontech und Pfizer erfolgreich und zügig durch das Zulassungsverfahren, werden die Karten an der Börse neu gemischt. Allerdings gilt es zunächst einmal noch Fragen zur Sicherheit und Effizienz des Wirkstoffs zu klären.