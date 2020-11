Mit dem VW-Motor EA888 ist auch ein Benzinmotor vom Abgasskandal betroffen.

Der SWR hatte von VW-internen Dokumenten berichtet, in denen Abschalteinrichtungen in Benzinmotoren mit dem Automatikgetriebe AL 551 erwähnt werden. Das Warmlaufprogramm zur Abgasreinigung werde demnach nur in Testsituationen aktiviert. Im Straßenbetrieb komme das Warmlaufprogramm jedoch „so gut wie nie“ zum Einsatz, heißt es in dem Papier. Diese Feststellung entspricht den Testergebnissen des Gutachters.

Benzinmotor EA888 in zahlreichen Fahrzeugen verbaut

Diese sogenannte Lenkwinkelerkennung ist Experten und Gerichten bereits bekannt: Es handelt sich um eine Version der Zykluserkennung – eine Abschalteinrichtung, die auch in Dieselmotoren zum Einsatz kommt.

Der für das Gerichtsgutachten untersuchte Motortyp VW EA888 TFSI 2.0 mit der Abgasnorm Euro 6 wurde noch in zahlreichen weiteren Fahrzeugmodellen von Audi verbaut: Neben dem untersuchten Audi Q5 dürften demnach auch folgende Audi-Modelle über eine illegale Zykluserkennung verfügen:

• Audi S1 und S3

• Audi A3, A4, A5 und A6

• Audi TT

Benziner-Skandal: Auch VW, Seat und Škoda betroffen

Der vom Abgasskandal betroffene Benzinmotor wurde unter dem Namen TSI 2.0 auch in mehrere Modelle der Marken Volkswagen, Seat und Škoda eingebaut. Damit dürften bei VW auch der beliebte VW Golf, der VW Passat, der VW Polo, der VW Beetle, der VW Tiguan und der VW Scirocco betroffen sein. Bei Seat sind es der Seat Exeo und der Seat Leon und bei Škoda könnten der Škoda Octavia, der Škoda Yeti und der Škoda Superb unerlaubte Abschalteinrichtung enthalten und vom Benziner-Abgasskandal betroffen sein.

