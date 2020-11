M&G unterstützt COP 26 durch Verpflichtung zu null Nettoemissionen und CO2-Offenlegung

Als langjähriger Investor im Auftrag ihrer Kunden unterstützt M&G darüber hinaus die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), die Unternehmen anhalten, besser über die Klimarisiken, die sie beeinflussen, zu informieren. M&G plc hat sich öffentlich zur Umsetzung der Empfehlungen der TCFD verpflichtet. Ihre Geschäftsberichte werden ab nächstem Jahr TCFD-konforme Offenlegungen beinhalten.

John Foley, CEO von M&G: „Als Verwalter der langfristigen Anlagen von Millionen Menschen haben wir die Pflicht, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Es ist wissenschaftlich eindeutig belegt, dass der Klimawandel eine der größten Bedrohungen unseres Planeten darstellt. Daher sehen wir es als unsere Pflicht an, die in der COP-26-Agenda vorgesehenen gemeinsamen Maßnahmen zu unterstützen. Durch unsere globalen Investitionen und unser eigenes Verhalten als Unternehmen werden wir unseren Teil zum Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft beitragen.“

Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria von M&G, dazu: „Als Investor haben wir die Macht, positive Veränderungen in unserer Gesellschaft und in der Umwelt herbeizuführen – nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Dank unseres ehrgeizigen Ziels von Netto-Null-CO2-Emissionen steht jeder bei M&G hinter unserem Anliegen, eine nachhaltigere Zukunft für unseren Planeten möglich zu machen.“