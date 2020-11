Warren Buffett: Tabubruch oder genialer Schachzug?

Mitten in den Medienrummel um die US-Wahlen, die Meldungen über weiter steigende Corona-Zahlen und die anhaltende Diskussion um die Lockdown-Maßnahmen platzte am Wochenende eine ganz außergewöhnliche Nachricht:

Seit Jahrzehnten hat Buffett gebetsmühlenartig wiederholt: Von Technologie versteht er nichts, deshalb kauft er keine Tech-Aktien, und Aktienrückkäufe sind meist schlechte Investitionen – aus Sicht der Aktionäre. Dann kaufte Buffetts Holding Berkshire Hathaway seit 2016 Apple-Aktien. Inzwischen (per 30.09.2020) ist Apple mit ca. 46 % sogar die mit Abstand größte Aktienposition in Buffetts Portfolio – die nächstgrößere, Bank of America, kommt gerade einmal auf 10 %.

mitten in den Medienrummel um die US-Wahlen, die Meldungen über weiter steigende Corona-Zahlen und die anhaltende Diskussion um die Lockdown-Maßnahmen platzte am Wochenende eine ganz außergewöhnliche Nachricht: Warren Buffett hat für eine Rekordsumme eigene Aktien zurückgekauft. Scheinbar begeht der Starinvestor damit seinen nächsten Tabubruch in kurzer Zeit. Müssen Buffett-Jünger sich sorgen machen, dass der Altmeister sein Mojo verloren hat?

Gut, Buffett-Fans konnten sich trösten, dass Apple auch 2016 schon kein aufstrebendes Hightech-Startup mehr war, sondern eine etablierter Konsumgüterkonzern, der eine starke Marktstellung hat, so wie es Buffett liebt. Dann aber der nächste Schock: Im September dieses Jahres gab Berkshire Hathaway bekannt, insgesamt mehr als eine halber Milliarde Dollar in den Cloud-Anbieter Snowflake investiert zu haben – just vor dem Börsengang des Unternehmens.

Bei Snowflake handelt es sich nun aber tatsächlich um einen jungen Technologiewert reinsten Wassers. Und die Angebote des Unternehmens richten sich zudem noch an Firmenkunden. Davon hat Buffett bisher die Finger gelassen, nachdem er sich diese einmal mit einem Großinvestment bei IBM verbrannt hat.

Und nun noch Aktienrückkäufe! Manche Buffett-Anhänger dürften nun die Welt nicht mehr verstehen…

Auch der beste Anleger greift mal daneben

Doch Buffett selbst hat stets betont, dass auch ihm immer wieder Fehler unterlaufen – oder ihm auch nur das nötige Quäntchen Glück fehlt. So hat er vor einigen Jahren kräftig in Fluggesellschaften investiert. Diese Investition ist ihm in der Coronapandemie um die Ohren geflogen. Zuvor hat er sich beim Einstieg in den Ölsektor verschätzt.