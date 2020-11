Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Umsatz in den ersten drei Quartalen erreicht 2,72 Mrd. Euro- Auftragseingang Wert liegt bei 2,73 Mrd. Euro- EBIT von 150,2 Mio. Euro- EBIT-Rendite von 5,5 Prozent- Auftragsbestand + 6 Prozent gegenüber Jahresende 2019- Konsequenter Abbau der Nettoverschuldung (Nettoguthaben von 66 Mio. Euro)- Dank an Belegschaft für hervorragende Arbeit unter schwierigen Bedingungen- Corona-Prämie als Anerkennung für außergewöhnliche BelastungenJungheinrich kommt bisher besser durch die Corona-Krise als zunächst erwartet.Der Konzernumsatz betrug nach neun Monaten des Jahres 2,72 Mrd. Euro (Vorjahr2,97 Mrd. Euro). Der Rückgang fiel damit deutlich geringer aus als noch imSommer befürchtet. Der Auftragseingang lag bei 2,73 Mrd. Euro. Dank frühzeitigeingeleiteter Maßnahmen zur Kostensenkung und Liquiditätssicherung konnten dienegativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Jungheinrich-Ergebnisbegrenzt werden. Jungheinrich verfügt über eine solide Liquiditätsreserve undhat seine Nettoverschuldung in den vergangenen Monaten so weit reduziert, dasszum Ende des dritten Quartals sogar ein Nettoguthaben von 66 Mio. Euro erzieltwurde. Mit seinem hohen und gegenüber dem Vorjahr stabilen Umsatzanteil hatinsbesondere der Jungheinrich-Kundendienst dazu beigetragen, dass sichJungheinrich in der Corona-Krise gut behaupten konnte. Seit einigen Wochenverzeichnet das Unternehmen auch wieder eine wachsende Nachfrage seiner Kunden.Auf dieser Grundlage hat Jungheinrich bereits am 21. Oktober seine Prognose fürdas Gesamtjahr 2020 angehoben.Dr. Volker Hues, Finanzvorstand der Jungheinrich AG, erklärt: "Jungheinrich hatsich in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 trotz des in Folge derCOVID-19-Pandemie schwierigen Marktumfeldes gut behauptet. Es hat sichausgezahlt, dass wir uns bereits im vergangenen Jahr wetterfest gemacht haben.Unsere frühzeitig eingeleiteten und konsequent umgesetztenEffizienzverbesserungs- und Kostensenkungsmaßnahmen haben ihre gewünschteWirkung erzielt und auf dem Höhepunkt der Krise zur Stabilisierung unsererZahlen beigetragen. Das schlägt sich jetzt positiv auf das Jungheinrich-Ergebnisnieder. Jungheinrich wird gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Dankunseres entschlossenen Schuldenabbaus und des Aufbaus von Liquiditätsreservensind wir auch für eine mögliche Zuspitzung der COVID-19-Pandemie über den Wintergewappnet. Für die kommenden Wochen und Monate gilt weiterhin, dass der Schutzder Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Sicherung derLieferfähigkeit oberste Priorität haben. Der Dank des Vorstandes geht an die