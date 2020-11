Kann die Daimler-Aktie ihre Rally auf 54,50 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) nach einem kleinen Rücksetzer bald wieder nach oben gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit dem Tief vom 19. März 2020 bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Am 09. September brach die Aktie erstmals über ihren Abwärtstrend seit Januar 2018 nach oben aus. Zwar dauerte es etwas, bis sich die Aktie über diesem Trend etablierte, aber am 08. Oktober markierte sie ein Hoch bei 49,48 EUR. Anschließend kam es zu einem etwas überschießenden Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018. Gestern brach der Wert über 49,48 EUR und damit auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit März 2020 aus.