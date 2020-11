NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beyond Meat nach Quartalszahlen von 122 auf 104 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Fleischersatz-Herstellers seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Ken Goldman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2020 und 2021./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------