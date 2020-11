Euro Stoxx 50 am Widerstand angelangt Gastautor: Ingmar Königshofen | 10.11.2020, 09:30 | 67 | 0 | 0 10.11.2020, 09:30 | Es bietet sich eine Short-Position im Bereich um 3.400 Punkte im EuroStoxx 50 an. In dieser Zone ist der Index zuvor immer wieder nach unten abgedreht. Möglicherweise auch diesmal. Viele Krisenfaktoren wie die Auswirkungen der Coronakrise, die auch bei einem zügigen Impfstoff noch lange nachwirken, oder ein harter Brexit dürften weiter belasten, sobald die Bullen-Party vorbei ist. Aber erst bei einem erneuten Kursrutsch unter den 200er-EMA würde eine neue längere Abwärtsbewegung wahrscheinlich werden. Trading-Strategie: 1. Short-Position bei 3.400 Punkten möglich. Stopp bei 3.460 Punkten. Kursziel 3.220 Punkte. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Euro Stoxx 50 (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Strategie für steigende Kurse WKN: DFE3RR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,92 - 8,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.514,00 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 KO-Schwelle: 2.514,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.400,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de Strategie für fallende Kurse WKN: DDA14N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,28 - 1,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.511,00 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 KO-Schwelle: 3.511,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.400,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.220,00 Punkte Hebel: 26,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Seite 2 ► Seite 1 von 2 E-Stoxx 50 jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







