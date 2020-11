KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz leidet weiter erheblich unter der Corona-Krise und bleibt tief in den roten Zahlen. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 52,2 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Bereits in den ersten beiden Quartalen hatte Deutz jeweils einen Fehlbetrag verbucht, der nun nochmals höher ausfiel. Dabei belasteten aber auch hohe Kosten für ein laufendes Spar- und Umbauprogramm.

Am Kapitalmarkt sorgten die Nachrichten nur für wenig Bewegung. Die Deutz-Aktie fiel am Vormittag um 0,77 Prozent auf 4,91 Euro. Allerdings stand auch der Gesamtmarkt leicht unter Druck, da Anleger sich nach den kräftigen Vortagesgewinnen erst einmal zurückhielten. Im laufenden Jahr haben die Deutz Titel rund ein Zehntel an Wert eingebüßt, auf längere Sicht sieht es noch schlechter aus.