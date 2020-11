Mit grünem Wasserstoff die Industrie dekarbonisieren - Ørsted und bp entwickeln gemeinsames Projekt in Lingen (FOTO)

Hamburg/Lingen (ots) - bp und Ørsted beabsichtigen bei der Produktion von grünemWasserstoff im industriellen Maßstab zusammenzuarbeiten. Geplant ist eine 50MWElektrolyse-Anlage im Nordwesten Deutschlands, auf dem Gelände der bp Raffineriein Lingen (Emsland).bp und Ørsted arbeiten gemeinsam an einem Projekt für die Produktion von grünemWasserstoff im industriellen Maßstab. In einer ersten Phase planen die beidenUnternehmen den Bau eines 50 Megawatt (MW) Elektrolyseurs mit dazugehörigerInfrastruktur in der bp Raffinerie in Lingen im Nordwesten Deutschlands. Hierfürsoll erneuerbarer Strom von Offshore-Windparks in der Nordsee von Ørsted genutztwerden. Das Besondere daran: Die Anlage könnte eine Tonne erneuerbarenWasserstoff pro Stunde erzeugen, der in der Raffinerie zur Herstellung vonKraftstoffen genutzt wird. Dadurch könnten rund 20 Prozent des derzeit in derRaffinerie aus fossilem Erdgas erzeugten Wasserstoffs ersetzt werden. DieInbetriebnahme ist für 2024 vorgesehen.

Zusätzlich hat das Projekt Ausbau-Potenzial. In einer zweiten Phase könnte dieErweiterung der Elektrolyse auf 150MW realisiert werden. Ziel von bp ist es,langfristig den gesamten fossil erzeugten Wasserstoff der Raffinerie Lingen zuersetzen und so zu einer deutlichen Senkung der CO2 Emissionen in derKraftstoffproduktion beizutragen. Käme auch die Herstellung synthetischerKraftstoffe z.B. für die Luftfahrt hinzu, sogenannte E-Fuels, könnten in einemweiteren Projektschritt am Standort Elektrolyse-Kapazitäten von mehr als 500MWgeplant werden.Wolfgang Langhoff, Vorsitzender des Vorstands der BP Europa SE: "Bereits 2018haben wir in einem weltweit erstmaligen Testlauf bewiesen, dass grünerWasserstoff problemlos im Raffinerieprozess genutzt werden kann.Gemeinsam mit Ørsted wollen wir nun einen wichtigen Baustein für eine starkeWasserstoffwirtschaft in Deutschland schaffen. Gleichzeitig kommen wir dem Ziel,unsere bp Betriebsaktivitäten bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen, einenwesentlichen Schritt näher. Und unsere Kunden können sich über nachhaltigereKraftstoffe an unseren Aral Tankstellen freuen. Zusätzlich bietet sich für dasProjekt im Zusammenspiel mit dem GET H2 Nukleus-Vorhaben, an dem wir ebenfallsbeteiligt sind, ein ausgezeichneter Anknüpfungspunkt an eine öffentlichzugängliche Wasserstoffinfrastruktur."Volker Malmen, Geschäftsführer Ørsted Deutschland sagt: "Dieses gemeinsameVorhaben ist ein weiterer Meilenstein in der grünen Wasserstoffstrategie vonØrsted. Gleichzeitig ist es unser Beitrag, die deutsche Energiewendevoranzutreiben, indem industrielle Prozesse mit erneuerbarem Wasserstoff aus