Fondsmanager müssen sich aus ihrem Anlagekorsett befreien / Multi-Axxion - Concept Fonds erobert mit flexibler Strategie und besserer Risikostreuung 1. Platz unter globalen flexiblen Mischfonds (FOTO)

- Verbreitete Diversifikation über Anlageklassen funktioniert nicht mehr -

Mischfondsmanager müssen Risikostreuung neu ausrichten

- Fondsstrategie des Multi-Axxion - Concept Fonds steuert die Aktienquote

dynamisch und setzt auf Branchen-, Themen und Einzeltiteldiversifikation

- +66,52 % Performance seit 1 Jahr - bester Mischfonds international flexibel



Mit einer flexiblen Strategie und der Abkehr von der Diversifikation über

Anlageklassen sowie Länder und Regionen ist dem Multi-Axxion - Concept Fonds

(WKN A1XBKY) im 1-Jahresvergleich der Sprung auf den ersten Platz unter 1.349

flexiblen Mischfonds gelungen.[1]





Diversifikation ist seit den Anfängen des professionellen Portfoliomanagementseine zentrale Leitidee. Was sich jedoch geändert hat, sind die Bausteine derDiversifikation. Während der letzten Finanzmarktkrisen hat sich gezeigt, dassdie Diversifikation über Anlageklassen, auf die das Gros der Mischfonds-Managersetzt, nicht mehr funktioniert. Auch die Diversifikation über Länder undRegionen verliert an Kraft. Gerade in Abwärtsmärkten funktioniert sie wegen derdann sehr hohen positiven Korrelationen nicht mehr. Hingegen ist die Streuungüber Branchen, Themen und Einzelwerte zur Risikoreduktion nach wie vor geeignet.Ulrich Althoff, Fondsmanager des Multi-Axxion - Concept Fonds, hat angesichtsdieser geänderten Realität an den Kapitalmärkten eine neue Strategie umgesetzt.Dabei konzentriert er sich auf die global jeweils stärkste oder stabilsteAnlageklasse und streut die Investments über Zukunftsbranchen mitüberdurchschnittlichem Gewinnwachstum. Im Fokus stehen aktuell Unternehmen ausden Bereichen Informationstechnologie, Digitalisierung, alternative Energien,Gesundheit und langlebige Konsumgüter. Der Fonds kann sich hierbei sowohl als100%iger Aktien- als auch als reiner Rentenfonds an die aktuelle Marktlageflexibel anpassen.Die Titelauswahl erfolgt nach einem regelbasierten Ansatz und stützt sich aufeine finanzanalytische Bewertung der infrage kommenden Titel sowie einetechnische Analyse. Im Ergebnis investiert der Fonds konzentriert in maximal 30Aktien von Unternehmen, die in Zukunftsmärkten bereits heute eine führendePosition einnehmen und die vom Marktwachstum überdurchschnittlich profitierensollten. Dabei befinden sich derzeit sowohl internationale großkapitalisierteUnternehmen als auch liquide Spezialwerte im Fonds."Viele Mischfondsmanager sind in einem Korsett aus Aktien-, Renten-, Rohstoff-und Cash-Quoten gefangen", sagt Ulrich Althoff. "Dass die traditionelleDiversifikation über Anlageklassen nicht mehr funktioniert, hat sich nicht erstwährend des Corona-Crashs gezeigt, als annähernd alle Anlageklassen nach untenkorrigierten. Ehemals verlässliche Sicherheitsanker, wie Anleihen und Gold,haben ihre Funktion verloren. Hintergrund ist, dass sich Aktien undHochzinsanleihen heute gleichgerichtet entwickeln. Dies gilt auch - in etwasschwächerer Form - für Aktien und Schwellenländer-Bonds. Konsequenterweisediversifizieren wir beim Multi-Axxion - Concept Fonds über Anlagethemen undEinzeltitel mit weniger gleichgerichteten Korrelationen."[1] Onvista, Performance-Rangliste Mischfonds international flexibel, Zeitraum:06.11.2019 -06.11.2020